Лавров приехал на матч «Спартак» – «Зенит»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит центральный матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Он уже приехал на игру.

Лавров – болельщик «Спартака».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит».

Начало игры – в 20:00 мск.

«Зенит» лидирует в РПЛ (17 очков), «Спартак» отстает на одно очко.

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