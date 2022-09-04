Лавров приехал на матч «Спартак» – «Зенит»

Нахрена приехал ? Там вся международная политика России --это просто кирдык, а этот футбол смотреть приехал.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит центральный матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
Он уже приехал на игру.
Лавров – болельщик «Спартака».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит».
- Начало игры – в 20:00 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ (17 очков), «Спартак» отстает на одно очко.
Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и «Зенита» – тест от «Бомбардира»