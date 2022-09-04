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    Лавров приехал на матч «Спартак» – «Зенит»

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит центральный матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

    Он уже приехал на игру.

    Лавров – болельщик «Спартака».

    Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и «Зенита» – тест от «Бомбардира»

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2022 19:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Вот как то так 8 часов назад

      Нахрена приехал ? Там вся международная политика России --это просто кирдык, а этот футбол смотреть приехал.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Loko_Roma 10 часов назад

      Как лошадь может быть болельщиком Спартака?

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