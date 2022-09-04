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    Тарпищев рассказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий перед центральным матчем 8-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

    «Пока «Спартак» способен обыграть «Зенит» только с помощью удачи. У «Зенита» состав посильнее, более-менее все отработано, взаимозаменяемость у игроков «Зенита» есть, чего не хватает «Спартаку».

    У «Спартака» хлещут эмоции и работают в плюс, однако на одних эмоциях не вывезешь. Хотя игра «Спартака» импонирует. Но «Зенит» сейчас объективно посильнее», – сказал Тарпищев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2022 18:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1453

      alefreddy 8 часов назад

      за счет мастерства которого мало

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      Рейтинг: +4181

      ААМ 10 часов назад

      Непонятно высказался.

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      Рейтинг: +3748

      Иван Петров 1986 11 часов назад

      Удачи Спартаку !

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      Рейтинг: +1407

      Toomans 11 часов назад

      Будем смотреть матч. Считаю ,что сегодняшний Спартак выглядит гораздо интереснее как соперник, чем ранее. Матч за Суперкубок считать не будем - Абаскаль только пришел и первый матч сразу на таком уровне. Вот следующие четыре игры можно использовать для формулировки выводов.

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      Рейтинг: +2350

      fakeid 11 часов назад

      этот рассказал, тот рассказал. такие идиотские заголовки стали. раньше просто написали бы "тарпищев: спартак способен обыграть зенит только с помощью удачи". теперь скатились в жалкий желтопрессный кликбейт.

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      Рейтинг: +4839

      алдан2014 12 часов назад

      За что мы любим Спартак? ( Ну и не любят оппоненты). За непредсказуемость!!!.

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