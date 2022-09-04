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  • Тарпищев рассказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

Тарпищев рассказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

4 сентября 2022, 18:09
5

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий перед центральным матчем 8-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Пока «Спартак» способен обыграть «Зенит» только с помощью удачи. У «Зенита» состав посильнее, более-менее все отработано, взаимозаменяемость у игроков «Зенита» есть, чего не хватает «Спартаку».

У «Спартака» хлещут эмоции и работают в плюс, однако на одних эмоциях не вывезешь. Хотя игра «Спартака» импонирует. Но «Зенит» сейчас объективно посильнее», – сказал Тарпищев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (5)
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алдан2014
1662304825
За что мы любим Спартак? ( Ну и не любят оппоненты). За непредсказуемость!!!.
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Toomans
1662305309
Будем смотреть матч. Считаю ,что сегодняшний Спартак выглядит гораздо интереснее как соперник, чем ранее. Матч за Суперкубок считать не будем - Абаскаль только пришел и первый матч сразу на таком уровне. Вот следующие четыре игры можно использовать для формулировки выводов.
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Иван Петров 1986
1662306027
Удачи Спартаку !
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ААМ
1662309187
Непонятно высказался.
Ответить
alefreddy
1662318938
за счет мастерства которого мало
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