Тарпищев рассказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий перед центральным матчем 8-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Пока «Спартак» способен обыграть «Зенит» только с помощью удачи. У «Зенита» состав посильнее, более-менее все отработано, взаимозаменяемость у игроков «Зенита» есть, чего не хватает «Спартаку».

У «Спартака» хлещут эмоции и работают в плюс, однако на одних эмоциях не вывезешь. Хотя игра «Спартака» импонирует. Но «Зенит» сейчас объективно посильнее», – сказал Тарпищев.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит».

Начало игры – в 20:00 мск.

«Зенит» лидирует в РПЛ (17 очков), «Спартак» отстает на одно очко.

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