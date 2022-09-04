Андрей Мостовой уверен, что «Зенит» может обыграть «Спартак» пять раз за сезон

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от центрального матча 8-го тура РПЛ против «Спартака».
– Со «Спартаком» «Зенит» сыграет пять раз за сезон из-за Суперкубка и двух матчей в Кубке. Не перебор?
– Да нет. Наоборот, интересно, когда больше топ-матчей. И болельщикам интереснее, и нам.
– Возможно победить «Спартак» пять раз из пяти?
– Да, конечно. Серию мы уже начали в Суперкубке, теперь надо продолжить.
– Нынешний «Спартак» – самый сильный из всех, с кем ты играл?
– До матча тяжело сказать. Но мне нравится, как играет «Спартак». Интересная, атакующая, результативная команда. И футбол неплохой. Видно, что выделяется Промес, команда строится вокруг него.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит».
- Начало игры – в 20:00 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ (17 очков), «Спартак» отстает на одно очко.
Источник: «Спорт-Экспресс»