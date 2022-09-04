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    Андрей Мостовой уверен, что «Зенит» может обыграть «Спартак» пять раз за сезон

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от центрального матча 8-го тура РПЛ против «Спартака».

    – Со «Спартаком» «Зенит» сыграет пять раз за сезон из-за Суперкубка и двух матчей в Кубке. Не перебор?

    – Да нет. Наоборот, интересно, когда больше топ-матчей. И болельщикам интереснее, и нам.

    – Возможно победить «Спартак» пять раз из пяти?

    – Да, конечно. Серию мы уже начали в Суперкубке, теперь надо продолжить.

    – Нынешний «Спартак» – самый сильный из всех, с кем ты играл?

    – До матча тяжело сказать. Но мне нравится, как играет «Спартак». Интересная, атакующая, результативная команда. И футбол неплохой. Видно, что выделяется Промес, команда строится вокруг него.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2022 16:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17251

      житель СПб 7 часов назад

      Парнишка свои слова делом подтвердил. Молодец!

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      Рейтинг: +4839

      алдан2014 12 часов назад

      Парни,матч может сложиться по разному,при условии ,что Спартак костьми ляжет. Речь о другом,почему так поздно играют? Я из Якутии,у нас разница с Москвой 6 часов. Завел будильник на два часа ночи,пипец. Футбол для всех..

      1
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      Рейтинг: +1371

      Mariner 13 часов назад

      Ну по логике да, обязаны конечно обыгрывать. Состав на порядок лучше и если Зенит сейчас играет не на полную мощь, то спам наоборот сильнее ожиданий, что очевидно временно. Другое дело, что спам вечно тащат РПЛ и ради интриги могут дать выиграть разок другой. Вообще конечно отвратительно, что такой продажный клуб, как спартачок, с кучей влиятельных неадекватов всё ещё находится в РПЛ... Вся Россия еле терпит эту грязь...

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      Рейтинг: +15401

      NewLife > Mariner 13 часов назад

      "Ну по логике да" у тебя логика дебила.

      4
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      Рейтинг: +1371

      Mariner > NewLife 13 часов назад

      Свинье логика человека не понятна, так что пшёл вон обратно в хлев.

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      Рейтинг: +15401

      NewLife > Mariner 13 часов назад

      Дебил тоже человек, но со своей особой логикой, понятной только таким же ублюдкам.

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      Рейтинг: +440

      kan85 > Mariner 12 часов назад

      "Вся Россия еле терпит эту грязь..."
      Довольно опрометчиво, скорее наоборот !!

      PS: от Спартака не фанатею.

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      Рейтинг: +4839

      алдан2014 > Mariner 12 часов назад

      Ну и на хрена хамить человеку? Мы все ждём шоу. Может и 0:5,может и 1:2. Как сложится,это футбол ,за что мы его и любим

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      Рейтинг: +1371

      Mariner > алдан2014 11 часов назад

      Ты это мне говоришь? Читай внимательнее.

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      Рейтинг: +10657

      "supermax" 13 часов назад

      наши задолго до матча начали языком трепать..эти перед матчем

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      Рейтинг: +15401

      NewLife 13 часов назад

      Надо добавить ключевые слова, если судьи помогут)

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      Рейтинг: +1407

      Toomans > NewLife 11 часов назад

      Оу....а вы спец по футбольным правилам, я смотрю. Не надоело ахинею нести? Слабо назвать моменты, в которых судьи Зениту помогали? Со ссылкой на официальный свод правил и видео- (фото-) разбором? Или все также языком чесать будем по пустому?)

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      Рейтинг: +15401

      NewLife > Toomans 10 часов назад

      Читай решения ЭСК за прошлый сезон. "А вы докажите" - где-то я это уже слышал. Ссы в глаза, все божья роса.

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      Рейтинг: +1407

      Toomans > NewLife 10 часов назад

      А еще читать нужно внимательно. Если не знаете разницы между "доказательством" и "аргументом", мне жаль.

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