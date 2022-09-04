Андрей Мостовой уверен, что «Зенит» может обыграть «Спартак» пять раз за сезон

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от центрального матча 8-го тура РПЛ против «Спартака».

– Со «Спартаком» «Зенит» сыграет пять раз за сезон из-за Суперкубка и двух матчей в Кубке. Не перебор?

– Да нет. Наоборот, интересно, когда больше топ-матчей. И болельщикам интереснее, и нам.

– Возможно победить «Спартак» пять раз из пяти?

– Да, конечно. Серию мы уже начали в Суперкубке, теперь надо продолжить.

– Нынешний «Спартак» – самый сильный из всех, с кем ты играл?

– До матча тяжело сказать. Но мне нравится, как играет «Спартак». Интересная, атакующая, результативная команда. И футбол неплохой. Видно, что выделяется Промес, команда строится вокруг него.