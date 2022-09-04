«Спартак» – «Зенит»: петербуржцы не проигрывают московским клубам 17 матчей подряд

В 20:00 по Москве начнется матч восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
«Зенит» не проигрывает московским клубам в РПЛ 17 встреч подряд.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Открытие Арене».
- На этой неделе «Спартак» победил «Зенит» в ретроматче (2:1).
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» идет 4-м.
Отвечаем на главные вопросы перед дерби «Спартака» и «Зенита»: кто сильнее, забьет ли Кассьерра и сколько ждать голов
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Источник: Бомбардир.ру