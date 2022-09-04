«Спартак» – «Зенит»: петербуржцы не проигрывают московским клубам 17 матчей подряд

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2022 13:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4839

      алдан2014 12 часов назад

      Неважн результат,важна игра интересная болелам,а она скорее всего будет. Зенит состоявшийся клуб , чемпион последних лет,ну и менеджеры клуба с бразильцами выше похвал угадали. Заочно Зенит сильнее. У Спартака молодая команда,на кураже,но классе в отличии от Питерцев нет. Будет смотрибельно

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      Рейтинг: +1671

      Sviro 13 часов назад

      Есть предчувствие, что Зенит проиграет. Но, посмотрим. Возможно, ошибаюсь. Удачи обеим командам.

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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n 14 часов назад

      Для быков лучший результат, это победы с главными конкурентами. Как и для других команд в принципе!

      0
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      Рейтинг: +65881

      portero 15 часов назад

      Любая серия заканчивается, но пусть ничейку скатают....
      Для Быков это лучший результат!!!

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