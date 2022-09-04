«Нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне». «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» подготовила анонс матча восьмого тура РПЛ против «Зенита». Соперник представлен темной стороной.
«Нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне.
Да пребудет с нами сила», – написал «Спартак».
UPD. Через некоторое время «Спартак» удалил из поста в телеграме текст про «темную сторону».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Открытие Арене».
- На этой неделе «Спартак» победил «Зенит» в ретроматче (2:1).
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» идет 4-м.
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Источник: телеграм-канал «Спартака»