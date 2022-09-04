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  • «Нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне». «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом»

«Нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне». «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом»

4 сентября 2022, 10:38
13

Пресс-служба «Спартака» подготовила анонс матча восьмого тура РПЛ против «Зенита». Соперник представлен темной стороной.

«Нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне.

Да пребудет с нами сила», – написал «Спартак».

UPD. Через некоторое время «Спартак» удалил из поста в телеграме текст про «темную сторону».

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (13)
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Bozigit
1662278774
ну вообще). Сказочные персонажи)))
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NewLife
1662279436
Когда профессиональные боксеры бодаются и пикируются перед боем это нужно для ажиотажа и повышения теле рейтингов, а когда этой фигней занимается футбольный клуб, это унижает футболистов и выглядит глупо, так как ни на что кроме зарплаты пресс службы не влияет.
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vladik12
1662279569
Еще и арменка Паша Кукуян - тоже та еще темная сторона.
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aubergine
1662279917
Для бомбардира текст этой новости писал либо не очень грамотный человек, либо просто невнимательный. "Да прИбудет с нами сила". Ааххаах. Куда она прибудет блин?! На третий путь, второй перрон на поезде?!? Пресс-служба в Спартаке занимается непрофессиональной ерундой, тут на сайте пишут с ошибками. А ведь когда то мы были вроде как самой читающей нацией, и хвалились советским образованием. Мдее..... И грустно, и смешно. Прибудет сила, уахахаха) P.S. прессуха "Мяса" кстати написала правильно, списали бы хоть у них)
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ySS
1662281941
Дебилы, голубая - не темная сторона, а даже светлая)
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апоголлл
1662284499
один вопрос пресс-службе,господа на чем сидим так крепко подскажите?хочу чтоб также вставило,нервишки успокоить.)))
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Красногорск_Фан
1662286034
Опасно он к темной стороне попой повернулся. Неосмотрительно. Но самый прикол в том что спартачу пошел бы красный меч. А их сплошь используют ситхи.
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Добрый Бобер
1662286508
Что за инфантилы работают в пресс-службе?
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neveldomha
1662287581
Вообще то темная сила во втором эпизоде наваляла повстанцам. Свинявые разве не в курсе?
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Ill Ich
1662291150
Надо же, оказывается, у нас есть рыцари в красно-белых одеждах, а другие, значит, на тёмной стороне. Во как!
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