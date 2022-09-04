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    «Нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне». «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом»

    Пресс-служба «Спартака» подготовила анонс матча восьмого тура РПЛ против «Зенита». Соперник представлен темной стороной.

    «Нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне.

    Да пребудет с нами сила», – написал «Спартак».

    UPD. Через некоторое время «Спартак» удалил из поста в телеграме текст про «темную сторону».

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    04.09.2022 10:38
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +68

      Ill Ich 15 часов назад

      Надо же, оказывается, у нас есть рыцари в красно-белых одеждах, а другие, значит, на тёмной стороне. Во как!

      0
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      Рейтинг: +4501

      neveldomha 16 часов назад

      Вообще то темная сила во втором эпизоде наваляла повстанцам. Свинявые разве не в курсе?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6122

      Добрый Бобер 17 часов назад

      Что за инфантилы работают в пресс-службе?

      2
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      Рейтинг: +138

      ЗаЖиМ 17 часов назад

      Детский сад...штаны на лямках

      0
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      Рейтинг: +5288

      Красногорск_Фан 17 часов назад

      Опасно он к темной стороне попой повернулся. Неосмотрительно. Но самый прикол в том что спартачу пошел бы красный меч. А их сплошь используют ситхи.

      1
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      Рейтинг: +749

      апоголлл 17 часов назад

      один вопрос пресс-службе,господа на чем сидим так крепко подскажите?хочу чтоб также вставило,нервишки успокоить.)))

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      Рейтинг: +5374

      ySS 18 часов назад

      Дебилы, голубая - не темная сторона, а даже светлая)

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      Рейтинг: +1363

      aubergine 18 часов назад

      Для бомбардира текст этой новости писал либо не очень грамотный человек, либо просто невнимательный. "Да прИбудет с нами сила". Ааххаах.

      Куда она прибудет блин?! На третий путь, второй перрон на поезде?!? Пресс-служба в Спартаке занимается непрофессиональной ерундой, тут на сайте пишут с ошибками. А ведь когда то мы были вроде как самой читающей нацией, и хвалились советским образованием. Мдее..... И грустно, и смешно. Прибудет сила, уахахаха)

      P.S. прессуха "Мяса" кстати написала правильно, списали бы хоть у них)

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      Рейтинг: +68

      Ill Ich > aubergine 15 часов назад

      Да, улыбнуло насчёт "прибудет".

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      Рейтинг: +7910

      vladik12 18 часов назад

      Еще и арменка Паша Кукуян - тоже та еще темная сторона.

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      Рейтинг: +15401

      NewLife 19 часов назад

      Когда профессиональные боксеры бодаются и пикируются перед боем это нужно для ажиотажа и повышения теле рейтингов, а когда этой фигней занимается футбольный клуб, это унижает футболистов и выглядит глупо, так как ни на что кроме зарплаты пресс службы не влияет.

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