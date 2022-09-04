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    Экс-директор «Химок» Анохин: «Не знаю, чем занимается в клубе Терюшков»

    Бывший директор «Химок» Сергей Анохин не представляет, какую функцию в клубе выполняет депутат Госдумы РФ Роман Терюшков. Его должность – член наблюдательного совета.

    «Открою секрет: попсовета и набсовета в «Химках» при мне не было. Я не знаю, чем занимается Терюшков», – сказал Анохин.

    • Терюшков выступает в медиа по вопрос жизнедеятельности «Химок».
    • Например, Терюшков регулярно ходит в прямой эфир «Матч ТВ».
    • «Химки» идут в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    04.09.2022 09:53
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ill Ich 15 часов назад

      Приходит, видимо, постепенно осознание, что, может, уже в консерватории что-то подправить нужно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3748

      Иван Петров 1986 16 часов назад

      Как и все депутаты - разваливает страну, а заодно и Химки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9427

      САДЫЧОК 16 часов назад

      Чем занимается...Развалом клуба !
      Он , уже своими высказываниями угробил клуб !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13552

      playsh 18 часов назад

      Терюшков,это типичный представитель всеми уважаемого ГД-юшника...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17016

      Cleaner 19 часов назад

      Терюшков ПИАРИТСЯ на фоне Химок. Кто бы знал о таком депутате, если бы он не трепался о футболе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2190

      АЛЕКС 58 19 часов назад

      Работает! Как и все депутаты,на вредной работе. Больше чем они,никто стране вреда не нанёс

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11611

      Алексей З 19 часов назад

      Деньги зарабатывает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2009

      моэм 20 часов назад

      Чем чем ... кресло занимает !!!....как и все наши никчёмные чиновники.

      2
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