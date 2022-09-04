Экс-директор «Химок» Анохин: «Не знаю, чем занимается в клубе Терюшков»

Приходит, видимо, постепенно осознание, что, может, уже в консерватории что-то подправить нужно?
Бывший директор «Химок» Сергей Анохин не представляет, какую функцию в клубе выполняет депутат Госдумы РФ Роман Терюшков. Его должность – член наблюдательного совета.
«Открою секрет: попсовета и набсовета в «Химках» при мне не было. Я не знаю, чем занимается Терюшков», – сказал Анохин.
- Терюшков выступает в медиа по вопрос жизнедеятельности «Химок».
- Например, Терюшков регулярно ходит в прямой эфир «Матч ТВ».
- «Химки» идут в зоне переходных матчей РПЛ.