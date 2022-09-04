Экс-директор «Химок» Анохин: «Не знаю, чем занимается в клубе Терюшков»

Бывший директор «Химок» Сергей Анохин не представляет, какую функцию в клубе выполняет депутат Госдумы РФ Роман Терюшков. Его должность – член наблюдательного совета.

«Открою секрет: попсовета и набсовета в «Химках» при мне не было. Я не знаю, чем занимается Терюшков», – сказал Анохин.