Россия может сыграть с Киргизией, «Динамо» арендует Норманна и другие новости дня

Сборная России в сентябре может сыграть с Киргизией.

Монтелла: «Дзюба оказывает большое влияние на раздевалку».

В Серии А из-за энергетического кризиса сократят время использования прожекторов на стадионах.

«Через Путина возможно решить вопрос. Он не откажет». Бояринцев – о Fan ID.

«Динамо»: «Трансфер Захаряна в «Челси» возможен зимой».

Павлюченко назвал единственную команду, которая может конкурировать с «Зенитом» в РПЛ.

Судья Федотов: «В матче «Динамо» – «Урал» ошибочно не назначили пенальти в пользу гостей».

«Динамо» отпраздновало победу над «Уралом» песней «Я уеду жить в Лондон».

В «Динамо» подтвердили подготовку трансфера Норманна.

Левандовски забил 5 голов в 4 первых матчах Примеры. До него это удавалось лишь двоим.