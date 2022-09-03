Левандовски забил 5 голов в 4 первых матчах Примеры. До него это удавалось лишь двоим

маладца !!!
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски достиг отметки в четыре матча в Примере. В них он забил пять голов.
До поляка пять голов в первых своих четырех встречах Примеры забивали только Криштиану Роналду («Реал», 2009 год) и Радамель Фалькао («Атлетико», 2011 год).
- 5-й свой гол в сезоне Примеры Левандовски забил в ворота «Севильи».
- Левандовски куплен летом у «Баварии».
- В ноябре-декабре Левандовски выступит на ЧМ-2022.
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