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    Левандовски забил 5 голов в 4 первых матчах Примеры. До него это удавалось лишь двоим

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски достиг отметки в четыре матча в Примере. В них он забил пять голов.

    До поляка пять голов в первых своих четырех встречах Примеры забивали только Криштиану Роналду («Реал», 2009 год) и Радамель Фалькао («Атлетико», 2011 год).

    • 5-й свой гол в сезоне Примеры Левандовски забил в ворота «Севильи».
    • Левандовски куплен летом у «Баварии».
    • В ноябре-декабре Левандовски выступит на ЧМ-2022.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2022 23:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2447

      andrej-lucevich 21 час назад

      маладца !!!

      0
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      Рейтинг: +1058

      Soccerdealer63 3 сентября, 23:46

      По мне так 5 голов в 4-х турах в 34 года от Роберта Левандовски будут покруче, чем 10 голов в 6-ти турах в ... 22 года от Холанда)))
      Поживём 12 лет и ... вспомним ли норвега?)))

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      ...
      Рейтинг: +670

      Lipatoff > Soccerdealer63 4 сентября, 00:04

      Если Холанд перейдёт в Испанию по окончании контракта в Сити, то мы его обязательно запомнили, статистика у него не плохая, если будет следить за собой много добьётся, а вот жадный черепашка из Франции скорее всего особенным не запомнится

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