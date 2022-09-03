Левандовски забил 5 голов в 4 первых матчах Примеры. До него это удавалось лишь двоим

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски достиг отметки в четыре матча в Примере. В них он забил пять голов.

До поляка пять голов в первых своих четырех встречах Примеры забивали только Криштиану Роналду («Реал», 2009 год) и Радамель Фалькао («Атлетико», 2011 год).