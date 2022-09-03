Павлюченко назвал единственную команду, которая может конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ «Спартак» – «Зенит». Он пойдет на игру.

«Верится в победу «Спартака» над «Зенитом». Будет много фанатов, сам приеду поддержать. Чемпионат только набирает обороты. После 15 матчей можно будет делать выводы.

Но сейчас по игре «Спартак» выглядит единственной командой, которая может конкурировать с «Зенитом», но для этого надо побеждать в воскресенье. Если хочешь брать титул, в таких играх надо забирать очки», – сказал Павлюченко.

Матч состоится завтра, 4 сентября.

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