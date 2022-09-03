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    Павлюченко назвал единственную команду, которая может конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ «Спартак» – «Зенит». Он пойдет на игру.

    «Верится в победу «Спартака» над «Зенитом». Будет много фанатов, сам приеду поддержать. Чемпионат только набирает обороты. После 15 матчей можно будет делать выводы.

    Но сейчас по игре «Спартак» выглядит единственной командой, которая может конкурировать с «Зенитом», но для этого надо побеждать в воскресенье. Если хочешь брать титул, в таких играх надо забирать очки», – сказал Павлюченко.

    • Матч состоится завтра, 4 сентября.
    • «Спартак» не побеждает «Зенит» дома с 2017 года.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Отвечаем на главные вопросы перед дерби «Спартака» и «Зенита»: кто сильнее, забьет ли Кассьерра и сколько ждать голов

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2022 20:39
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1407

      Toomans 19 часов назад

      Ну, Роман немного слукавил. Ясно, что родной клуб, ясно, что ему хочется, чтобы это было так. Спартак в этом сезоне гораздо и гораздо лучше. Но у нас сегодня хватает претендентов на золото, судя по первым семи турам - это, безусловно, ЦСКА, Спартак, Динамо не стал бы списывать со счетов, Краснодар выстраивает сильный коллектив ,способный навязать борьбу, и, снова, Ростов Карпина - стандартная головная боль для любого клуба.

      0
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      Рейтинг: +4181

      ААМ 3 сентября, 22:56

      Завтра всё станет ясным.

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      Рейтинг: +550

      bratskij 3 сентября, 21:48

      Интересно, а что этот недофутболист будет лепетать когда Спартак опять отхватит пятеру как минимум.

      0
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      Рейтинг: +511

      Спартач80 > bratskij 3 сентября, 22:31

      Он-то футболист известный,а вот ты-недочеловек....

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      Рейтинг: +550

      bratskij > Спартач80 22 часа назад

      АХАХАХАХАХА его недоизвестность только и известна таким недоболелам АХАХАХАХАХА убейся об стену АХАХАХАХА

      0
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      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик 3 сентября, 21:36

      Интересно с чего бы он это взял, во первых если объективно, сейчас с Зенитом ни одна команда бороться не может, а во вторых, игра у ЦСКА ни чем не хуже, если не лучше

      5
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      Рейтинг: +68

      Ill Ich > Красногвардейчик 3 сентября, 21:45

      Согласен, ЦСКА играет сейчас на очень высоком уровне.

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      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик > Ill Ich 4 сентября, 00:41

      Ну Павлюченко мясной, отсюда и такой ответ

      0
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      Рейтинг: +1407

      Toomans > Красногвардейчик 19 часов назад

      Лично я вижу ЦСКА главным соперником в этом сезоне. Тем не менее, игра Спартака мне нравится и они тоже очень близко. Радует, что у Зенита в этом сезоне будет больше проблем, а соответственно, широкое поле для роста.

      0
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      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик > Toomans 18 часов назад

      Очень рано о чём то говорить, всё зависит от материальной базы, у ЦСКА я считаю, сейчас лучший тренер России, у Спартака просто кураж, у Зенита финансы и фундаментальная тыловая прочность. В своё время в хоккее, ваш СКА тоже гегемонил, пока ЦСКА не дали в спонсоры Роснефть......теперь в том виде спорта, очень серьёзная конкуренция. С футболом я считаю, нужно делать так же

      0
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      Рейтинг: +1407

      Toomans > Красногвардейчик 11 часов назад

      Про лучшего тренера - слишком громко, кажется. Как отыграет сезона три с ощутимыми результатами, тогда поговорим. Сезон в Сочи сильный, спору нет. Но ЦСКА - это ЦСКА. Про Зенит понравилось)"Финансы и тыловая прочность". А так, что игра поставлена, ротация состава активизировалась, что без лидеров команда способна показывать качественный футбол - ни слова. Не объективно. Про хоккей - СКА наелся. Это видно по игре, а не по спонсорским контрактам ЦСКА. Не нужно сравнить теплое с красным. Предлагаю обсуждать сугубо качество игры и тренерскую работу ее характеризующую. И я о футболе.

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      Рейтинг: +1407

      Toomans > Красногвардейчик 11 часов назад

      Про финансы - у Манчини было меньше денег, чем у Семака? Вот по моей информации, что больше. Где был Зенит Манчини и где Зенит Семака? Когда ответите на эти вопросы, думаю самому станет все ясно. Финансы важны, спорить бессмысленно. Но и качество их применения очень важно. Вот селекция ЦСКА всегда была на уровне. Зенит только-только начал достигать такого уровня селекции. Сейчас Зенит силен тренером и менеджментом клуба. И тратит он сейчас в разы меньше, чем это было раньше - при этом уже четыре года не опускается ниже первой строчки. Есть смысл задуматься.

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      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик > Toomans 10 часов назад

      Не т не кажется, кажется что Семак не тренер ваш, это точно, ему бы состав и финансы ЦСКА, ты бы поглядел на его способности

      0
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      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик > Toomans 10 часов назад

      А в хоккее, именно с приходом роснефти ЦСКА превратился в топ клуб.......а не СКА наелся)))

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      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик > Toomans 10 часов назад

      Тогда газпрому ещё не давали волю такую как сейчас)))

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      Рейтинг: +1407

      Toomans > Красногвардейчик 10 часов назад

      А кто тогда Зенит тренирует, не просветите?

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      Рейтинг: +1407

      Toomans > Красногвардейчик 10 часов назад

      Тут все понятно, тема закрыта.

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      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик > Toomans 10 часов назад

      Я просто уверен, если у ЦСКА будет спонсор Роснефть....ты скажешь что Зенит наелся......вся сила Зенита сейчас в ресурсах, только вы почему то этого признать не хотите

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      Рейтинг: +1407

      Toomans > Красногвардейчик 9 часов назад

      Да не нужно уверенности. Я же предлагал когда-то давайте считать. Берем цифры и беседуем. Ну какие нафиг ресурсы? Давайте сравним траты ЦСКА и Зенита в это межсезонье. А потом поговорим про ресурсы.

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      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик > Toomans 8 часов назад

      Газпром)

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      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик > Toomans 8 часов назад

      Ты мне ещё скажи, что Зенит беднее ЦСКА, ия вааше офигею)))

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      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик > Toomans 8 часов назад

      И скажу так, сейчас бы вашему Серёже, состав ЦСКА, он очка бы 3 от силы взял......Федотов на много лучше тренер, нефига даже обсуждать

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