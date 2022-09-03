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    Монтелла: «Дзюба оказывает большое влияние на раздевалку»

    Главный тренер «Адана Демирспора» Винченцо Монтелла рассказал об адаптации в команде российского форварда Артема Дзюбы.

    «Дзюба дал очень позитивный импульс коллективу. Он быстро освоился в команде. Считаю, что Артем – игрок, который оказывает большое влияние на раздевалку.

    Мы многого ждем от Артема. Поскольку у него длительное время не было игровой практики, по физическим кондициям он пока отстает от остальной команды. Но его влияние на игру уже сейчас значительно.

    Его сильные стороны очевидны. Артем – футболист с голевым чутьем, достаточно посмотреть на его статистику за последние пять сезонов. Он всегда забивал двузначное число мячей.

    Дзюба уже достаточно известен здесь, но, надеюсь, сможет завоевать большую популярность своей игрой и голами», – заявил Монтелла.

    • 34-летний Дзюба присоединился к турецкому клубу в качестве свободного агента.
    • Россиянин в дебютном матче против «Фенербахче» забил гол.
    • В следующей игре с «Умраниеспором» форвард провел на поле тайм и получил желтую карточку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2022 13:13
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1942

      Bozigit 10 часов назад

      Дзюбе нужно доплачивать, за позитив вне поля)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4839

      алдан2014 3 сентября, 16:54

      Ну ну,Дзюба мина замедленного действия, причём как правило с нехорошей стороны. А вообще успехов дзюбе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7374

      nik55 3 сентября, 14:49

      заставляет всех др------ть

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2449

      ALEX ML > nik55 3 сентября, 15:14

      просто он самая быстрая рука

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12043

      ВетеR 3 сентября, 14:49

      Опять взялся за старое ?
      Кто вместо Азмунки ??

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2350

      fakeid 3 сентября, 13:59

      до набега хряков на ветку 3 .. 2 .. 1 ))

      1
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      ...
      Рейтинг: +11611

      Алексей З > fakeid 3 сентября, 14:03

      У тебя фобия, походу КБ попользовались ?
      Клиника.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2350

      fakeid > Suvorov51 3 сентября, 15:34

      да ладно, спартак снимут? хорошая новость! а ты тогда за кого болеть будешь, промквас? гы-гы!

      0
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