Монтелла: «Дзюба оказывает большое влияние на раздевалку»

Главный тренер «Адана Демирспора» Винченцо Монтелла рассказал об адаптации в команде российского форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба дал очень позитивный импульс коллективу. Он быстро освоился в команде. Считаю, что Артем – игрок, который оказывает большое влияние на раздевалку.

Мы многого ждем от Артема. Поскольку у него длительное время не было игровой практики, по физическим кондициям он пока отстает от остальной команды. Но его влияние на игру уже сейчас значительно.

Его сильные стороны очевидны. Артем – футболист с голевым чутьем, достаточно посмотреть на его статистику за последние пять сезонов. Он всегда забивал двузначное число мячей.

Дзюба уже достаточно известен здесь, но, надеюсь, сможет завоевать большую популярность своей игрой и голами», – заявил Монтелла.