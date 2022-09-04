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    Маричаль: «Не слышал ничего плохого про Россию. Уровень РПЛ хорош»

    Защитник «Динамо» Николас Маричаль поделился впечатлениями от дебюта в России. Он сыграл в восьмом туре РПЛ против «Урала» (2:1).

    – Я рад дебютировать за «Динамо». Хорошо, что сегодня мы выиграли. У меня только положительные эмоции. Доволен своим дебютом. Конечно, есть многие вещи, которые мне стоит улучшить, но, повторюсь снова, самое главное, что мы одержали сегодня победу.

    Уровень РПЛ хорош. Быстрый футбол, много борьбы и интенсивности. Есть игроки высокого класса. Я приятно удивлен уровнем российского чемпионата.

    – Про Россию ходят множество разных выдумок. Например, что у нас по улицам ходят медведи, а Луис Суарес переодевался в ужасных раздевалках во время ЧМ-2018.

    – Ничего такого плохого про Россию я не слышал, а раздевалки хорошие. Я приятно удивлен Москвой. Это очень красивый город. Может быть, много пробок, а так – мне все понравилось.

    • Маричаль куплен у уругвайского «Насьоналя» за 4,2 миллиона евро.
    • Рыночная стоимость Маричаля – 1 миллион евро.
    • «Динамо» идет в РПЛ на 3-м месте.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    04.09.2022 00:28
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