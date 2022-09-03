Примера. Левандовски помог «Барселоне» разгромить на выезде «Севилью», у защитника Кунде два ассиста

«Барселона» в четвертом туре чемпионата Испании крупно обыграла «Севилью». Один из мячей забил летний новичок каталонцев Роберт Левандовски.

У «Барселоны» двумя ассистами отметился бывший защитник «Севильи» Жюль Кунде.

«Барселона» поднялась на второе место. «Севилья» не имеет побед и лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета.

Обе команды на следующей неделе стартуют на групповом этапе Лиги чемпионов.

Испания. Примера. 4-й тур

Севилья – Барселона – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Рафинья, 21; 0:2 – Левандовски, 36; 0:3 – Гарсия, 50.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры