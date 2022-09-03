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    Примера. Левандовски помог «Барселоне» разгромить на выезде «Севилью», у защитника Кунде два ассиста

    «Барселона» в четвертом туре чемпионата Испании крупно обыграла «Севилью». Один из мячей забил летний новичок каталонцев Роберт Левандовски.

    У «Барселоны» двумя ассистами отметился бывший защитник «Севильи» Жюль Кунде.

    «Барселона» поднялась на второе место. «Севилья» не имеет побед и лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета.

    Обе команды на следующей неделе стартуют на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Испания. Примера. 4-й тур

    Севилья – Барселона – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Рафинья, 21; 0:2 – Левандовски, 36; 0:3 – Гарсия, 50.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2022 23:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +97923

      zigbert 21 час назад

      Левандовски оправдывает надежды Барселоны.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +670

      Lipatoff 4 сентября, 00:00

      Если бы не чёрный французский жмот был бы у Левы дубль

      1
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