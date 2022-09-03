«Краснодар» и «Сочи» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи».

«Краснодар»: Cафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Якимов, Ахметов, Баньяц, Самко, Окоронкво.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе, Сарвели.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Миладинович, Сиссоко, Бурмистров, Кравцов, Мартовой, Шипунов, Ушатов, Батырев, Жоазиньо.