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«Спартак» победил «Зенит» в ретроматче, Дзагоев перешел в «Рубин», Кокорин дебютировал на Кипре и другие новости дня

3 сентября 2022, 00:57

В России собираются создать Лигу легенд.

«Темным силам светлый человек не понравился». Чепчугов объяснил, зачем съел ложку окурков.

Дзагоев стал игроком «Рубина».

«Пошли они ***». Экс-игрок «Спартака» – о том, что его не пригласили на матч легенд.

«Первый канал» планирует возродить «Футбольное обозрение». Стало известно, кто будет ведущим.

«Спартак» победил «Зенит» в ответном ретроматче, забили Павлюченко и Ширко.

Стало известно, какие премиальные могли получить футболисты «Зенита» за победу в ретроматче. Выиграл «Спартак».

Кокорин сделал ассист в дебютном матче за «Арис», его команда победила 5:0.

«Ноттингем Форест» подписал 21 игрока за трансферное окно. Это рекорд Великобритании.

Назван лучший тренер РПЛ в августе.

Роналду выдал худшую за 17 лет безголевую серию в чемпионате.

Захарян – 4-й в рейтинге самых перспективных игроков 2003 года рождения по версии CIES.

«Милан» летом интересовался Захаряном (Sport24).

Голкипер «Локомотива» Худяков – 3-й в рейтинге самых перспективных игроков 2004 года рождения по версии CIES.

«Урал» объявил о переходе Урунова. Контракт – до 2024 года.

Источник: Бомбардир.ру
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