«Спартак» победил «Зенит» в ретроматче, Дзагоев перешел в «Рубин», Кокорин дебютировал на Кипре и другие новости дня

В России собираются создать Лигу легенд.
«Темным силам светлый человек не понравился». Чепчугов объяснил, зачем съел ложку окурков.
Дзагоев стал игроком «Рубина».
«Пошли они ***». Экс-игрок «Спартака» – о том, что его не пригласили на матч легенд.
«Первый канал» планирует возродить «Футбольное обозрение». Стало известно, кто будет ведущим.
«Спартак» победил «Зенит» в ответном ретроматче, забили Павлюченко и Ширко.
Стало известно, какие премиальные могли получить футболисты «Зенита» за победу в ретроматче. Выиграл «Спартак».
Кокорин сделал ассист в дебютном матче за «Арис», его команда победила 5:0.
«Ноттингем Форест» подписал 21 игрока за трансферное окно. Это рекорд Великобритании.
Назван лучший тренер РПЛ в августе.
Роналду выдал худшую за 17 лет безголевую серию в чемпионате.
Захарян – 4-й в рейтинге самых перспективных игроков 2003 года рождения по версии CIES.
«Милан» летом интересовался Захаряном (Sport24).
Голкипер «Локомотива» Худяков – 3-й в рейтинге самых перспективных игроков 2004 года рождения по версии CIES.