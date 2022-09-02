«Ноттингем Форест» подписал 21 игрока за трансферное окно. Это рекорд Великобритании

а потом на футболистов "гонят", ноют про отсутствие "верности клубу", про смену клбу каждые полгода и прочую хрень... так-то люди играли, добились выхода в АПЛ, а их пинком под Ж..У и набрали других...
Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» подписал 21 футболиста в летнее трансферное окно.
По информации BBC, «Ноттингем» установил рекорд по числу трансферов за одно окно для британских клубов. У «Ливингстона» в 2001 году и «Данди Юнайтед» в 2000 году было по 19 приобретений.
«Ноттингем» также обновил рекорд Англии, который принадлежал «Кристал Пэлас» (17 трансферов в 2013 году).
- «Ноттингем Форест» потратил на летние трансферы 162 миллиона евро.
- Команда идет на 15-м месте в АПЛ.
Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»