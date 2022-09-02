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    «Ноттингем Форест» подписал 21 игрока за трансферное окно. Это рекорд Великобритании

    Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» подписал 21 футболиста в летнее трансферное окно.

    По информации BBC, «Ноттингем» установил рекорд по числу трансферов за одно окно для британских клубов. У «Ливингстона» в 2001 году и «Данди Юнайтед» в 2000 году было по 19 приобретений.

    «Ноттингем» также обновил рекорд Англии, который принадлежал «Кристал Пэлас» (17 трансферов в 2013 году).

    • «Ноттингем Форест» потратил на летние трансферы 162 миллиона евро.
    • Команда идет на 15-м месте в АПЛ.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: BBC

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    02.09.2022 09:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +164

      odessakmv 2 сентября 2022, 12:56

      а потом на футболистов "гонят", ноют про отсутствие "верности клубу", про смену клбу каждые полгода и прочую хрень... так-то люди играли, добились выхода в АПЛ, а их пинком под Ж..У и набрали других...

      0
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 2 сентября 2022, 11:16

      Без тормозов лес.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28519

      JTherry 2 сентября 2022, 09:44

      ничего себе "новичок" АПЛ, совершающий оптовую закупку целой команды на 162 лимона евро, примерно - стоимость зенита...)

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