Стало известно, какие премиальные могли получить футболисты «Зенита» за победу в ретроматче. Выиграл «Спартак»

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ евро для эих сиволапых, конечно же, оскорбительны!
Руководство «Зенита» мотивировало игроков команды перед ретроматчем со «Спартаком». Каждому были обещаны премиальные за победу в размере 10 тысяч евро.
В заявке «Зенита» на матч было 19 человек.
- «Зенит» вел в счете, но проиграл на «Открытие Арене» (1:2).
- Таким образом, «Спартак» нанес «Зениту» реванш за июльское поражение в ретроматче на «Петровском» (0:2).
- Тренером ретрокоманды «Спартака» был Олег Романцев, «Зенита» – Анатолий Давыдов.