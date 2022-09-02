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    Стало известно, какие премиальные могли получить футболисты «Зенита» за победу в ретроматче. Выиграл «Спартак»

    Руководство «Зенита» мотивировало игроков команды перед ретроматчем со «Спартаком». Каждому были обещаны премиальные за победу в размере 10 тысяч евро.

    В заявке «Зенита» на матч было 19 человек.

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    Источник: Metaratings

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    02.09.2022 20:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +673

      rac531 3 сентября 2022, 10:47

      ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ евро для эих сиволапых, конечно же, оскорбительны!

      0
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      Рейтинг: +100741

      zigbert 3 сентября 2022, 09:29

      Хорошие деньги но видимо надо было мотивировать более крупной суммой.

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 2 сентября 2022, 21:36

      10 тысяч игрокам, которые недавно зарабатывали миллионы в год, это конечно гигантская мотивация.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR > Вомбат 3 сентября 2022, 09:31

      Это за один матч, если что.

      0
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      Рейтинг: +2025

      jek718875 2 сентября 2022, 21:14

      Таки вдули Сениту за бесплатно

      4
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > jek718875 2 сентября 2022, 21:41

      За бесплатно эти люди не играют. Просто о спартаковских премиальных руководство клуба умалчивает. А руководство Зенита озвучило и сумму, полученную от спонсоров матча, и сумму премиальных. В этом разница.

      0
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      Рейтинг: +8028

      nik55 2 сентября 2022, 21:10

      это закончится когда выгонят мюллера

      4
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      Рейтинг: +53

      Генрих1212 2 сентября 2022, 21:08

      Даже тут Газпрэм, себе не изменяет. Представляю ,какие премии в основной команде.. Деньги ж не свои...

      4
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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 2 сентября 2022, 20:56

      Ну у газпрома денег - то не мерено.

      2
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