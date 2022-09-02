Захарян – 4-й в рейтинге самых перспективных игроков 2003 года рождения по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых перспективных футболистов мира.
Среди игроков 2003 года рождения четвертым стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.
Россиянин уступил только Джуду Беллингему, Джамалу Мусиале и Харви Эллиоту.
- Джуд Беллингем («Боруссия» Д);
- Джамал Мусиала («Бавария»);
- Харви Эллиот («Ливерпуль»);
- Арсен Захарян («Динамо»);
- Джино Инфантино («Росарио Сентраль»);
- Илаш Мориба («Валенсия»);
- Мало Гюсто («Лион»);
- Маркос Леoнардо («Сантос»);
- Флориан Вирц («Байер»);
- Беньямин Шешко («Зальцбург»).
Источник: CIES