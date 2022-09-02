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    Захарян – 4-й в рейтинге самых перспективных игроков 2003 года рождения по версии CIES

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых перспективных футболистов мира.

    Среди игроков 2003 года рождения четвертым стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

    Россиянин уступил только Джуду Беллингему, Джамалу Мусиале и Харви Эллиоту.

    1. Джуд Беллингем («Боруссия» Д);
    2. Джамал Мусиала («Бавария»);
    3. Харви Эллиот («Ливерпуль»);
    4. Арсен Захарян («Динамо»);
    5. Джино Инфантино («Росарио Сентраль»);
    6. Илаш Мориба («Валенсия»);
    7. Мало Гюсто («Лион»);
    8. Маркос Леoнардо («Сантос»);
    9. Флориан Вирц («Байер»);
    10. Беньямин Шешко («Зальцбург»).

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    Источник: CIES

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    02.09.2022 13:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 2 сентября 2022, 15:25

      Так до ТРИДЦАТИ лет и будет в перспективных ходить. А потом уйдет на пенсию писать мемуары о том, как ГРАНДЫ им интересовались...(((

      1
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      Рейтинг: +5346

      neim > Cleaner 2 сентября 2022, 17:23

      А Чалов с Обляковым в какой-нибудь рейтинг попали, не подскажешь ? Хотя им уже по 24 года и с 19-ю Захаряновскими годками, ни в какое сравнение не идут, даже близко.

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > neim 2 сентября 2022, 21:05

      Вы уверены, что Захарян в свои 24 будет хотя бы в Пердиве играть? Вот и я в этом не уверен.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 2 сентября 2022, 15:14

      Рейтинг откровенно анекдотический. Эллиот, Захарян и ещё куча игроков находятся выше Вирца. У последнего 13 + 16 в 60 матчах Бундеслиги и 4 + 5 в 14 матчах ЛЕ. Рядом с ним все игроки из этого списка, кроме первых двух, просто смешно выглядят.

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      Рейтинг: +5346

      neim > Viper for CSKA 2 сентября 2022, 17:28

      Смешно выглядит Дзагоев, который всю карьеру належды подавал, да так и не сподобился не на что, даже в Молдавию не полвали играть.

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      Рейтинг: +1230

      Fialet > neim 2 сентября 2022, 17:57

      Дзагоев то как раз прилично играл, пока не стал совсем хрустальным. Захиряну такой уровень и не светит.

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 2 сентября 2022, 15:01

      Мало, но гюсто.

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      Рейтинг: +139

      Fandorine 2 сентября 2022, 14:30

      Деревянная медаль?(((

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