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    Самедов: «Фанаты «Спартака» попрощались с Ещенко? С ним года три назад надо было прощаться!»

    Футболист ретрокоманды «Спартака» Александр Самедов после матча против «Зенита» (2:1) прокомментировал прощальный баннер от фанатов в адрес Андрея Ещенко. Это была его последняя встреча за москвичей.

    «Какое с ним прощание сегодня? С ним года три назад надо было попрощаться!

    Помню ли я, как вместе с Ещенко обыгрывал «Севилью»? Да это я обыгрывал, а он подыгрывал», – сказал Самедов.

    • Оба игрока брали со «Спартаком» РПЛ.
    • Ещенко сейчас играет за «Знамя» во Второй лиге.
    • Самедов работает в структуре «Факела».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    02.09.2022 21:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +479

      Фитоняшич 3 сентября 2022, 11:09

      Только кое-кто в первом тайме с травмой бедра ушёл, а кто-то в первом тайме голевую отдавал на Промеса. Помню-помню.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 3 сентября 2022, 01:38

      Если это не юмор такой, то вполне гнусно !!! (((

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