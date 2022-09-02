Самедов: «Фанаты «Спартака» попрощались с Ещенко? С ним года три назад надо было прощаться!»

Футболист ретрокоманды «Спартака» Александр Самедов после матча против «Зенита» (2:1) прокомментировал прощальный баннер от фанатов в адрес Андрея Ещенко. Это была его последняя встреча за москвичей.
«Какое с ним прощание сегодня? С ним года три назад надо было попрощаться!
Помню ли я, как вместе с Ещенко обыгрывал «Севилью»? Да это я обыгрывал, а он подыгрывал», – сказал Самедов.
- Оба игрока брали со «Спартаком» РПЛ.
- Ещенко сейчас играет за «Знамя» во Второй лиге.
- Самедов работает в структуре «Факела».
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»