Самедов: «Фанаты «Спартака» попрощались с Ещенко? С ним года три назад надо было прощаться!»

Футболист ретрокоманды «Спартака» Александр Самедов после матча против «Зенита» (2:1) прокомментировал прощальный баннер от фанатов в адрес Андрея Ещенко. Это была его последняя встреча за москвичей.

«Какое с ним прощание сегодня? С ним года три назад надо было попрощаться!

Помню ли я, как вместе с Ещенко обыгрывал «Севилью»? Да это я обыгрывал, а он подыгрывал», – сказал Самедов.