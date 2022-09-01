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    Мостовой: «Захарян останется в «Динамо», но в голове будут мысли о «Челси»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

    «Конечно, когда тобой интересуется «Челси», то всегда нужно цеплять за этот шанс и уезжать. Скорее всего, он бы там и не играл, но пробовать все равно стоит.

    Сейчас он останется в «Динамо», но в голове будут мысли о «Челси», как ни крути. В 19 лет – это круто, конечно, когда тобой интересуется такой клуб.

    Думаю, ему сложно будет развиваться сейчас в РПЛ, ему будет сложно. Но таковы реалии. Наша лига стала слабее. Но трагедии нет. Парню 19 лет, все еще впереди», — сказал Мостовой.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: «РБ Спорт»

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