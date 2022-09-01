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    «Динамо» опубликовало заявление о несостоявшемся переходе Захаряна в «Челси»

    Полузащитник Арсен Захарян остается в «Динамо».

    «25 августа в ФК «Динамо» поступило предложение от английского футбольного клуба «Челси» по поводу перехода полузащитника Арсена Захаряна.

    Интерес одного из сильнейших клубов мира к воспитаннику нашей клубной академии является высокой оценкой качества подготовки молодых футболистов «Динамо» и игрового прогресса Арсена.

    На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным.

    Тем не менее, наш клуб остается открытым для предложений, которые устроят «Динамо» и футболиста.

    На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за «Динамо», – говорится в заявлении клуба.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Сегодня, 17:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2257

      fakeid 27 минут назад

      сдуется за полгода, челси от него откажется зимой.

      0
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      Рейтинг: +16964

      Cleaner 31 минуту назад

      ЗАЯВЛЕНИЕ! Ржу ни могу.)))

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      Рейтинг: +212

      rac531 31 минуту назад

      Конец фейковой сказки)))

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      Рейтинг: +13529

      playsh 56 минут назад

      Малосольный пока огурчик,пусть ещё покрепче просолится.

      0
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      Рейтинг: +1374

      Artemka444 1 час назад

      Потом купят!!))) если будет норм играть!!!

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      Рейтинг: +16964

      Cleaner > Artemka444 30 минут назад

      Потом будут Химки или Рубин. Какое ему Челси!..

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