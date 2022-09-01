«Динамо» опубликовало заявление о несостоявшемся переходе Захаряна в «Челси»

Полузащитник Арсен Захарян остается в «Динамо».

«25 августа в ФК «Динамо» поступило предложение от английского футбольного клуба «Челси» по поводу перехода полузащитника Арсена Захаряна.

Интерес одного из сильнейших клубов мира к воспитаннику нашей клубной академии является высокой оценкой качества подготовки молодых футболистов «Динамо» и игрового прогресса Арсена.

На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным.

Тем не менее, наш клуб остается открытым для предложений, которые устроят «Динамо» и футболиста.

На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за «Динамо», – говорится в заявлении клуба.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»