Агент Пимента: «Есть ли шанс, что трансфер Захаряна оформят сегодня? Это невозможно»

Агент Рафаэла Пимента, занимающаяся переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси», раскрыла подробности трансфера футболиста.
— Есть ли шанс, что трансфер Захаряна оформят сегодня? Нет, это невозможно.
— Вернется ли «Челси» к этому трансферу зимой?
— Вы обещали задать только один вопрос.
- Трансферное окно в Англии закрывается сегодня, 1 сентября.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
- Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.
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Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Челси»
Источник: «РБ Спорт»