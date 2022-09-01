Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Пимента: «Есть ли шанс, что трансфер Захаряна оформят сегодня? Это невозможно»

    Агент Рафаэла Пимента, занимающаяся переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси», раскрыла подробности трансфера футболиста.

    — Есть ли шанс, что трансфер Захаряна оформят сегодня? Нет, это невозможно.

    — Вернется ли «Челси» к этому трансферу зимой?

    — Вы обещали задать только один вопрос.

    • Трансферное окно в Англии закрывается сегодня, 1 сентября.
    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

    Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Челси»

    Новости по теме
    Захарян не перейдет в «Челси» этим летом. Трансфер может состояться зимой («СЭ») 1
    «Динамо» и «Челси» согласовали условия оплаты трансфера Захаряна («Чемпионат»)
    «Динамо» и «Челси» надеются оформить переход Захаряна сегодня. Оплата трансфера может произойти и после закрытия окна 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11