Агент Пимента: «Есть ли шанс, что трансфер Захаряна оформят сегодня? Это невозможно»

Агент Рафаэла Пимента, занимающаяся переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси», раскрыла подробности трансфера футболиста.

— Есть ли шанс, что трансфер Захаряна оформят сегодня? Нет, это невозможно.

— Вернется ли «Челси» к этому трансферу зимой?

— Вы обещали задать только один вопрос.

Трансферное окно в Англии закрывается сегодня, 1 сентября.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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