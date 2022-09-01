«Динамо» и «Челси» надеются оформить переход Захаряна сегодня. Оплата трансфера может произойти и после закрытия окна

«Челси» и «Динамо» надеются подписать трансферный договор по переходу Арсена Захаряна сегодня, 1 сентября.

По информации «Чемпионата», условием для подтверждения сделки должна стать оплата трансфера, которая может произойти и через несколько дней после закрытия окна. Клубы работают над еe формулой.

«Прямо сейчас клубам надо успеть войти в систему TMS до окончания трансферного окна в Лондоне. При получении денег в последующие дни трансфер активируется в данной системе и будет зарегистрирован», – сообщил источник.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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