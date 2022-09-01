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    «Динамо» и «Челси» надеются оформить переход Захаряна сегодня. Оплата трансфера может произойти и после закрытия окна

    «Челси» и «Динамо» надеются подписать трансферный договор по переходу Арсена Захаряна сегодня, 1 сентября.

    По информации «Чемпионата», условием для подтверждения сделки должна стать оплата трансфера, которая может произойти и через несколько дней после закрытия окна. Клубы работают над еe формулой.

    «Прямо сейчас клубам надо успеть войти в систему TMS до окончания трансферного окна в Лондоне. При получении денег в последующие дни трансфер активируется в данной системе и будет зарегистрирован», – сообщил источник.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2787

      Nerlinger 47 минут назад

      Оплата позже может произойти, а может и непроизойти ....
      Спросите ЦСКА с Влашичем - расскажут

      0
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      Рейтинг: +5002

      neim > Nerlinger 38 минут назад

      Да что там ЦСКА, Абрамовича кинули с продажей клуба, а уж Динамо поди нахлобучат по полной, если захотят.

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