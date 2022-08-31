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  • Балотелли после стычки с тренером перешел из «Адана Демирспора» в «Сьон»

Балотелли после стычки с тренером перешел из «Адана Демирспора» в «Сьон»

31 августа 2022, 22:10
2

Как и ожидалось, нападающий турецкого «Адана Демирспора» Марио Балотелли покинул клуб. Итальянец подписал двухлетний контракт со швейцарским «Сьоном».

«Сьон» приветствует прибытие нападающего мирового класса!» – написали швейцарцы, которые заплатили за 32-летнего игрока 2,62 миллиона евро.

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Источник: официальный сайт «Сьона»
Турция. Суперлига Швейцария. Суперлига Сьон Адана Демирспор Балотелли Марио
Комментарии (2)
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Plyash
1661973829
Лихо Марио среагировал,вот это скорость.Мужик настоящий,без компромиссов. Полагаю,если бы он остался подольше,то Дзюблу он бы за язык кончил в первую же его попытку юмора точно...
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ЗаЖиМ
1662008051
Им с Артёмом на одном поле не по рангу сидеть)))
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