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    Балотелли после стычки с тренером перешел из «Адана Демирспора» в «Сьон»

    Как и ожидалось, нападающий турецкого «Адана Демирспора» Марио Балотелли покинул клуб. Итальянец подписал двухлетний контракт со швейцарским «Сьоном».

    «Сьон» приветствует прибытие нападающего мирового класса!» – написали швейцарцы, которые заплатили за 32-летнего игрока 2,62 миллиона евро.

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    Источник: официальный сайт «Сьона»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13519

      playsh 53 минуты назад

      Лихо Марио среагировал,вот это скорость.Мужик настоящий,без компромиссов.
      Полагаю,если бы он остался подольше,то Дзюблу он бы за язык кончил в первую же его попытку юмора точно...

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