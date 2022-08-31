Балотелли после стычки с тренером перешел из «Адана Демирспора» в «Сьон»

Как и ожидалось, нападающий турецкого «Адана Демирспора» Марио Балотелли покинул клуб. Итальянец подписал двухлетний контракт со швейцарским «Сьоном».

«Сьон» приветствует прибытие нападающего мирового класса!» – написали швейцарцы, которые заплатили за 32-летнего игрока 2,62 миллиона евро.