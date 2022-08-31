Бабаев сообщил, сколько «Вест Хэм» должен ЦСКА за Влашича

«Вест Хэм» еще не выплатил ЦСКА полную сумму за полузащитника Николу Влашича. Об этом сообщил генеральный директор москвичей Роман Бабаев.

«Вест Хэм», к сожалению, не выполняет свои обязанности. Достаточно большая сумма – около 9 миллионов евро. Конечно, все возможные способы мы задействуем. Мы надеемся найти компромиссный вариант с коллегами из «Вест Хэма». Необязательно CAS.

Хочется верить, что до этого не дойдeт. Всe-таки это европейский футбол. Такие же обязанности есть у российских клубов, в том числе у ЦСКА, перед европейскими командами – это может привести к коллапсу», – сказал Бабаев.