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    Безуглов анонсировал несколько трансферов ЦСКА

    Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что клуб в ближайшее время объявит нескольких новичков.

    «У нас сегодня идет медосмотр одного очень достойного футболиста, с которым все хорошо, как выяснилось. У большинства других наших футболистов тоже все хорошо.

    После игры с «Ростовом» никаких травм у футболистов обоймы не было. Восстановление у нас продолжают Георгий Щенников и Егор Ушаков. Мы аккуратно подводим их к работе максимальной интенсивности, чтобы потом к этим вопросам не возвращаться. Остальные все у нас в общей группе.

    Скоро руководство ЦСКА порадует вас хорошей информацией о новых футболистах», — сказал Безуглов.

    • ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 3 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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