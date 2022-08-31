Безуглов анонсировал несколько трансферов ЦСКА

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что клуб в ближайшее время объявит нескольких новичков.

«У нас сегодня идет медосмотр одного очень достойного футболиста, с которым все хорошо, как выяснилось. У большинства других наших футболистов тоже все хорошо.

После игры с «Ростовом» никаких травм у футболистов обоймы не было. Восстановление у нас продолжают Георгий Щенников и Егор Ушаков. Мы аккуратно подводим их к работе максимальной интенсивности, чтобы потом к этим вопросам не возвращаться. Остальные все у нас в общей группе.

Скоро руководство ЦСКА порадует вас хорошей информацией о новых футболистах», — сказал Безуглов.

ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 3 очка.

Роналду перейдет в «Нaполи», Захарян все же окажется в «Чeлси»: какие сделки состоятся до закрытия трансферного окна

Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»