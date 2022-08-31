Россия не договорилась с Узбекистаном о проведении товарищеского матча (Eurostavka)

Сборные России и Узбекистана не смогли договориться о проведении товарищеского матча осенью.

«Никакого подтверждения нет, ничего нет. Скорее всего, игры не будет. Это на уровне слухов пока. Конкретики нет.

В федерация никто даже не знает, будет игра – не будет игра. Поэтому, скорее всего, не будет игры. Никакой договоренности [с Россией] нет», – заявил источник, близкий к футбольной федерации Узбекистана.