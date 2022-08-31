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    Россия не договорилась с Узбекистаном о проведении товарищеского матча (Eurostavka)

    Сборные России и Узбекистана не смогли договориться о проведении товарищеского матча осенью.

    «Никакого подтверждения нет, ничего нет. Скорее всего, игры не будет. Это на уровне слухов пока. Конкретики нет.

    В федерация никто даже не знает, будет игра – не будет игра. Поэтому, скорее всего, не будет игры. Никакой договоренности [с Россией] нет», – заявил источник, близкий к футбольной федерации Узбекистана.

    • Сборная России не играет с ноября 2021 года.
    • Сообщалось, что национальная команда может сыграть осенью с Ираном, Китаем и латиноамериканскими командами.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 13:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16942

      Cleaner 1 час назад

      Зачем оно нам это надо???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15155

      Fusballer 1 час назад

      Даже узбеки отказываются играть. Боятся.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16942

      Cleaner > Fusballer 1 час назад

      Спартаковцы Джикия и Дельфин в сборной. Такого и сборная Бразилии испугаецца!...)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3051

      FRZZ > Fusballer 1 час назад

      Наоборот, не боятся раз отказываются.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +337

      aldo conte > Fusballer 1 час назад

      Россия токсичная страна, сыграешь один матч, потом не отмоешься. Ба-а-льшое спасибо одному человеку, называть не буду, а то меня опять забанят.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18661

      Persona_non_Grata > FRZZ 1 час назад

      А это смотря кого бояться ...

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