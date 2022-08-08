Стало известно, с кем сборная России может сыграть осенью

Сборная России может сыграть осенью с Ираном, Узбекистаном, Китаем и латиноамериканскими командами.

«РФС ведет переговоры о товарищеских матчах сборной России во время осенних сборов (и не только сентябрьских). Среди вариантов – Иран и Узбекистан.

При этом, предложение Ирану было направлено около месяца назад, но официального ответа все ещe нет. С теми же узбеками коммуникация все же чуть получше.

К слову, это не все страны, с которыми ведутся переговоры. Например, есть как минимум идеи договориться с Китаем или латиноамериканскими командами – вполне вероятно они также могли бы быть довольно договороспособными», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».