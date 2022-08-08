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    Стало известно, с кем сборная России может сыграть осенью

    Сборная России может сыграть осенью с Ираном, Узбекистаном, Китаем и латиноамериканскими командами.

    «РФС ведет переговоры о товарищеских матчах сборной России во время осенних сборов (и не только сентябрьских). Среди вариантов – Иран и Узбекистан.

    При этом, предложение Ирану было направлено около месяца назад, но официального ответа все ещe нет. С теми же узбеками коммуникация все же чуть получше.

    К слову, это не все страны, с которыми ведутся переговоры. Например, есть как минимум идеи договориться с Китаем или латиноамериканскими командами – вполне вероятно они также могли бы быть довольно договороспособными», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
    • Сборная России не играет в Лиге наций.

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    Источник: «Мутко против»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11729

      BRO_football 22 минуты назад

      Афганистан и КНДР - отличные варианты!

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      Рейтинг: +574

      чаппай 1 час назад

      Как лихо всё замкнули на чьей-то договороспособности))) Как- будто не у самих рыльце в пушку))

      0
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      Рейтинг: +4783

      Беспонтий 1 час назад

      валерий георгиевич поёжился

      оклад так оклад
      всё было за.шибись
      а тут ещё и повремёнка...
      а может быть на удалёнку?

      2
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      Рейтинг: +507

      borusse 1 час назад

      с талибаном только осталось ))

      1
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      Рейтинг: +1700

      gor77 1 час назад

      Бомбардир в своём репертуаре!)))))
      Очень крутой источник.)))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +995

      qawzsexdr 1 час назад

      Кто будет с нашей сборной играть, окажется под санкциями , так что никто не согласится.

      1
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      Рейтинг: +507

      borusse > qawzsexdr 1 час назад

      с Ираном можете играть))) но возможно даже они побрезгуют

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      Рейтинг: +32559

      VVM1964 2 часа назад

      А смысл в этих встречах какой ??? Распустить сборную до лучших времен и не заниматься мартышкиным трудом !!! ((( Показать что нас ***, а мы крепчаем ???, а зачем ??? Может и не нужна эта показуха ? - доказывать миру, что ни взирая ни на что у нас есть сборная ... Это точно нужно ???

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      Рейтинг: +507

      borusse > VVM1964 1 час назад

      до лучших времён )))))

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      Рейтинг: +574

      чаппай > VVM1964 1 час назад

      А что у нас не показуха? Давно нужно распустить расеюшку до лучших времён, раз сами не живём, чтоб хоть другим жить не мешали

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      Рейтинг: +1121

      Hoahin 2 часа назад

      С КНДР и зулусами тоже можно договориться

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