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Стало известно, с кем сборная России может сыграть осенью

8 августа 2022, 17:10
11

Сборная России может сыграть осенью с Ираном, Узбекистаном, Китаем и латиноамериканскими командами.

«РФС ведет переговоры о товарищеских матчах сборной России во время осенних сборов (и не только сентябрьских). Среди вариантов – Иран и Узбекистан.

При этом, предложение Ирану было направлено около месяца назад, но официального ответа все ещe нет. С теми же узбеками коммуникация все же чуть получше.

К слову, это не все страны, с которыми ведутся переговоры. Например, есть как минимум идеи договориться с Китаем или латиноамериканскими командами – вполне вероятно они также могли бы быть довольно договороспособными», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не играет в Лиге наций.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (11)
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Hoahin
1659967963
С КНДР и зулусами тоже можно договориться
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VVM1964
1659968323
А смысл в этих встречах какой ??? Распустить сборную до лучших времен и не заниматься мартышкиным трудом !!! ((( Показать что нас ***, а мы крепчаем ???, а зачем ??? Может и не нужна эта показуха ? - доказывать миру, что ни взирая ни на что у нас есть сборная ... Это точно нужно ???
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qawzsexdr
1659969022
Кто будет с нашей сборной играть, окажется под санкциями , так что никто не согласится.
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gor77
1659970227
Бомбардир в своём репертуаре!))))) Очень крутой источник.)))))))))))))))))))))))
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Беспонтий
1659971040
валерий георгиевич поёжился оклад так оклад всё было за.шибись а тут ещё и повремёнка... а может быть на удалёнку?
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BRO_football
1659974689
Афганистан и КНДР - отличные варианты!
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АЛЕКС 58
1659977564
Лучший вариант,это сборная России против Зенита, Типа Россия-Бразилия
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AtticusFinch1
1659978414
А как же братский народ Эритреи?)
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