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  • ЭСК поддержала решение Мешкова не назначать пенальти на Чалове в матче «Ростов» – ЦСКА

ЭСК поддержала решение Мешкова не назначать пенальти на Чалове в матче «Ростов» – ЦСКА

31 августа 2022, 00:23
15

ЭКС РФС признала вернум решение арбитра Виталия Мешкова, который не стал назначать пенальти в ворота «Ростова» в матче с ЦСКА за контакт Данила Глебова и Федора Чалова в штрафной площади ростовчан.

«Действия защитника были абсолютно игровыми, не носили безрассудного характера. Он пытался блокировать мяч, по которому бьет нападающий. Чалов положил корпус, пытаясь ударить по мячу, у него это получилось, и по инерция нога бьет в ногу защитнику.

Не вижу никаких оснований назначать 11‑метровый удар, реакция игроков говорит за это. Решение ЭСК было продолжить игру, поддержали решение главного арбитра», – сказал глава департамента инспектирования РФС Сергей Фурса.

  • Матч завершился нулевой ничьей.
  • ЦСКА остался на 3-м месте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Чалов Федор Мешков Виталий
Комментарии (15)
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RUSARM
1661895580
Ну сам фурса-мурса поддержал,одна шайка лейка озерная!!! Писец,что хотят,то и творят!!!
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CSKA471
1661899500
Очки, бред, вся страна видела, что Федя бил по мячу, а Глебов ему в пятку ударил, это что вообще??????
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CSKA471
1661899626
У него не получилось, б..ть потому что его ногу как в дартсе расстреляли
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АЛЕКС 58
1661913591
Кто бы сомневался ,что мешок прав. Я ещё до игры писал как всё пройдёт. Смотрите статистику,сколько мешковина пеналей отменила в Ростове
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MaxRnD
1661924883
С голословными причитаниями задрали уже до смерти. Сначала смотрим эпизод: https://www.youtube.com/watch?v=0PGi3637Fd0 время 6.10 - 6.14 а потом думаем, тужить далее в комментах или тихо утереться и больше не позориться
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ААМ
1661925772
Играть надо, а не нырять на защитников игрокам ЦСКА.
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DemSerg
1661926257
Тут и спорить не о чем. Повтор не позволяет уверенно определить наличие либо отсутствие нарушения. А раз так - играем дальше, ничего не было. Надоели нытики. Я хочу видеть голы с игры, а не попрошайничество в штрафной каждый матч. ЦСКА сам виноват, что не смог обыграть такой никчёмный сброд, как Ростов.
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