ЭСК поддержала решение Мешкова не назначать пенальти на Чалове в матче «Ростов» – ЦСКА

ЭКС РФС признала вернум решение арбитра Виталия Мешкова, который не стал назначать пенальти в ворота «Ростова» в матче с ЦСКА за контакт Данила Глебова и Федора Чалова в штрафной площади ростовчан.

«Действия защитника были абсолютно игровыми, не носили безрассудного характера. Он пытался блокировать мяч, по которому бьет нападающий. Чалов положил корпус, пытаясь ударить по мячу, у него это получилось, и по инерция нога бьет в ногу защитнику.

Не вижу никаких оснований назначать 11‑метровый удар, реакция игроков говорит за это. Решение ЭСК было продолжить игру, поддержали решение главного арбитра», – сказал глава департамента инспектирования РФС Сергей Фурса.