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    ЭСК поддержала решение Мешкова не назначать пенальти на Чалове в матче «Ростов» – ЦСКА

    ЭКС РФС признала вернум решение арбитра Виталия Мешкова, который не стал назначать пенальти в ворота «Ростова» в матче с ЦСКА за контакт Данила Глебова и Федора Чалова в штрафной площади ростовчан.

    «Действия защитника были абсолютно игровыми, не носили безрассудного характера. Он пытался блокировать мяч, по которому бьет нападающий. Чалов положил корпус, пытаясь ударить по мячу, у него это получилось, и по инерция нога бьет в ногу защитнику.

    Не вижу никаких оснований назначать 11‑метровый удар, реакция игроков говорит за это. Решение ЭСК было продолжить игру, поддержали решение главного арбитра», – сказал глава департамента инспектирования РФС Сергей Фурса.

    • Матч завершился нулевой ничьей.
    • ЦСКА остался на 3-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +573

      RUSARM 16 минут назад

      Ну сам фурса-мурса поддержал,одна шайка лейка озерная!!! Писец,что хотят,то и творят!!!

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