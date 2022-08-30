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  • «Наши условия отличаются от соперников». Семак недоволен календарем «Зенита»

«Наши условия отличаются от соперников». Семак недоволен календарем «Зенита»

30 августа 2022, 13:43
28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о расписании матчей своей команды.

– «Зенит» впервые в этом сезоне готовится к предстоящему матчу не в недельном цикле, а в более сжатом режиме. Какие изменения это внесло в тренировочный процесс?

– Конечно, двух дней недостаточно для того, чтобы полностью восстановиться, в особенности – после перелетов, поэтому мы будем применять ротацию состава для того, чтобы как можно больше игроков получали игровую практику.

– В среду петербуржцы начнут свой путь в Кубке России. Как вам новый формат этого турнира?

– Нормальный формат. Я за то, чтобы команды играли как можно больше. Конечно, есть определенные сложности с переездами – и этот тур мы играем через два дня на третий, и следующие два матча в Кубке России – тоже.

Не понимаю, почему нельзя перенести матч с «Оренбургом» – для меня это загадка. Тем не менее, ничего страшного в этом нет, будем думать о ротации – в Кубке играть будут те, кто не так много играет в чемпионате.

– Есть ли вероятность того, что в среду вы замените 11 человек в стартовом составе по сравнению с матчем против «Урала»?

– Вероятность этого нулевая.

– Календарь составлен таким образом, что «Зенит» находится не в одном графике со своим основным конкурентом, и у «Спартака» все время на один день больше на восстановление. Насколько это влияет на вас? Насколько это справедливо?

– Конечно, это отчасти влияет, но наша задача – готовиться. Мы – единственная команда, и может быть, еще «Торпедо», которая играет второй тур через два дня на третий, при этом оба этих матча выездные.

Мы пытались передвинуть игру с «Оренбургом», обе команды были не против того, чтобы ребята лучше восстановились.

Мы не смогли это сделать, и я этого не понимаю, потому что наши условия отличаются [от соперников].

  • «Зенит» лидирует в РПЛ после 7 туров.
  • 31 августа петербуржцы сыграют с «Факелом» в Кубке России.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Семак Сергей
Комментарии (28)
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LOKOfanatik19
1661857905
со всеми банами, они еще ноют про много игр? Где в Англии 2 кубка, 38 матчей и еврокубки... я понимаю они возмущены, но в России то что?
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Беспонтий
1661858727
ни страха ни упрёка ни стенаний но третьею ногой всегда полезно зацепиться стратег однако
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neim
1661859005
Блин, но вот Торпедо-то не ноет, в отличии от Семака. Что же это творится ?
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alp
1661860447
и заметтье, никакой истерики, никаких поисков виноватых и обвинений. представляю, сколько было бы визгов от одной мосоквской команды, если бы такой график выпал бы ей.
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Томик
1661860996
Меня тоже удивляет ситуация с игрой с "Оренбургом". Какого хрена? Могли бы "Зениту" и автоматом эту игру засчитать.
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JTherry
1661861178
физручок-семачок разнылся: плакала девка, что целкой была...) у бом.жей весь конец чемпионата куплен - играть будут с вылетающими командами из РПЛ... а в Кубке все будут ротацию составов делать...
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Persona_non_Grata
1661862586
Правильно, надо соломку постелить !!!)
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Kollljan
1661862671
То, что Зениту на один день меньше отдыхать, Спартаку не поможет.
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АЛЕКС 58
1661864580
Тренер сборной Бразилии заныл...Не ссы,Семак,судейки выручат
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шахта Заполярная
1661873399
А что не так с календарем, что такая вонь.
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