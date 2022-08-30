«Наши условия отличаются от соперников». Семак недоволен календарем «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о расписании матчей своей команды.

– «Зенит» впервые в этом сезоне готовится к предстоящему матчу не в недельном цикле, а в более сжатом режиме. Какие изменения это внесло в тренировочный процесс?

– Конечно, двух дней недостаточно для того, чтобы полностью восстановиться, в особенности – после перелетов, поэтому мы будем применять ротацию состава для того, чтобы как можно больше игроков получали игровую практику.

– В среду петербуржцы начнут свой путь в Кубке России. Как вам новый формат этого турнира?

– Нормальный формат. Я за то, чтобы команды играли как можно больше. Конечно, есть определенные сложности с переездами – и этот тур мы играем через два дня на третий, и следующие два матча в Кубке России – тоже.

Не понимаю, почему нельзя перенести матч с «Оренбургом» – для меня это загадка. Тем не менее, ничего страшного в этом нет, будем думать о ротации – в Кубке играть будут те, кто не так много играет в чемпионате.

– Есть ли вероятность того, что в среду вы замените 11 человек в стартовом составе по сравнению с матчем против «Урала»?

– Вероятность этого нулевая.

– Календарь составлен таким образом, что «Зенит» находится не в одном графике со своим основным конкурентом, и у «Спартака» все время на один день больше на восстановление. Насколько это влияет на вас? Насколько это справедливо?

– Конечно, это отчасти влияет, но наша задача – готовиться. Мы – единственная команда, и может быть, еще «Торпедо», которая играет второй тур через два дня на третий, при этом оба этих матча выездные.

Мы пытались передвинуть игру с «Оренбургом», обе команды были не против того, чтобы ребята лучше восстановились.

Мы не смогли это сделать, и я этого не понимаю, потому что наши условия отличаются [от соперников].