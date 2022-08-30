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    «Наши условия отличаются от соперников». Семак недоволен календарем «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о расписании матчей своей команды.

    – «Зенит» впервые в этом сезоне готовится к предстоящему матчу не в недельном цикле, а в более сжатом режиме. Какие изменения это внесло в тренировочный процесс?

    – Конечно, двух дней недостаточно для того, чтобы полностью восстановиться, в особенности – после перелетов, поэтому мы будем применять ротацию состава для того, чтобы как можно больше игроков получали игровую практику.

    – В среду петербуржцы начнут свой путь в Кубке России. Как вам новый формат этого турнира?

    – Нормальный формат. Я за то, чтобы команды играли как можно больше. Конечно, есть определенные сложности с переездами – и этот тур мы играем через два дня на третий, и следующие два матча в Кубке России – тоже.

    Не понимаю, почему нельзя перенести матч с «Оренбургом» – для меня это загадка. Тем не менее, ничего страшного в этом нет, будем думать о ротации – в Кубке играть будут те, кто не так много играет в чемпионате.

    – Есть ли вероятность того, что в среду вы замените 11 человек в стартовом составе по сравнению с матчем против «Урала»?

    – Вероятность этого нулевая.

    – Календарь составлен таким образом, что «Зенит» находится не в одном графике со своим основным конкурентом, и у «Спартака» все время на один день больше на восстановление. Насколько это влияет на вас? Насколько это справедливо?

    – Конечно, это отчасти влияет, но наша задача – готовиться. Мы – единственная команда, и может быть, еще «Торпедо», которая играет второй тур через два дня на третий, при этом оба этих матча выездные.

    Мы пытались передвинуть игру с «Оренбургом», обе команды были не против того, чтобы ребята лучше восстановились.

    Мы не смогли это сделать, и я этого не понимаю, потому что наши условия отличаются [от соперников].

    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 7 туров.
    • 31 августа петербуржцы сыграют с «Факелом» в Кубке России.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4993

      neim 4 минуты назад

      Блин, но вот Торпедо-то не ноет, в отличии от Семака. Что же это творится ?

      0
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      Рейтинг: +5376

      Беспонтий 9 минут назад

      ни страха ни упрёка ни стенаний
      но третьею ногой всегда полезно зацепиться
      стратег однако

      0
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      Рейтинг: +16927

      paracetamol 18 минут назад

      Да ладно, хватит ныть, дай поиграть молоды, Сёма!

      0
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      Рейтинг: +2110

      LOKOfanatik19 22 минуты назад

      со всеми банами, они еще ноют про много игр? Где в Англии 2 кубка, 38 матчей и еврокубки... я понимаю они возмущены, но в России то что?

      2
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      Рейтинг: +2110

      LOKOfanatik19 > LOKOfanatik19 21 минуту назад

      Кажется, хоть одну игру в год сделай, в России все равно плакать будут, что не в воскресенье, а в субботу поставили...

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      Рейтинг: +16919

      Cleaner 29 минут назад

      Семак, ты же ведь никогда не плакался. Не начинай!

      1
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      Рейтинг: +134

      Фитоняшич > Cleaner 5 минут назад

      Вы футбол начали смотреть с третьего чемпионства Зенита, да?

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      Рейтинг: +24593

      bset 30 минут назад

      Когда проплачивали удобный календарь для РПЛ, про кубок как-то забыли. Вот печаль...

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      Рейтинг: +15106

      Fusballer > bset 25 минут назад

      А вот Федун молодец, успел напоследок оплатить!

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