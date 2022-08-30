Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Николсона объяснил жалобу Шамара на отсутствие поддержки в «Спартаке»

    Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, объяснил последний пост ямайца в соцсетях.

    Ранее футболист написал: «Я усердно работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я – запасной вариант».

    «Это слова из песни. Если ты запасной, то за тобой никто не стоит, и ты тот, кто должен прикрывать спину своего друга или товарища по команде. Это что-то типа песни воина. И ничего, кроме того, что Шамар уже написал, мы не думаем.

    Шамар будет продолжать бороться и помогать, чем сможет. В плане коммуникация с ребятами по команде все замечательно – никаких проблем. Он все с ними обсуждает. Он продолжит усердно работать. Руководство «Спартака» очень разумное и профессиональное», – сказал Портега.

    • В этом сезоне Николсон провел на поле всего 114 минут.
    • В 5 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
    • На прошлой неделе спартаковцы подписали еще одного форварда – Бальде Кейта.

    Новости по теме
    «Я запасной вариант, мне не на кого положиться». Николсон – о своей роли в «Спартаке» 13
    Стало известно, когда Абаскаль примет решение о будущем Николсона в «Спартаке» 2
    Агент Николсона: «Мы опечалены происходящим в «Спартаке» 16
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11