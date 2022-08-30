Агент Николсона объяснил жалобу Шамара на отсутствие поддержки в «Спартаке»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, объяснил последний пост ямайца в соцсетях.

Ранее футболист написал: «Я усердно работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я – запасной вариант».

«Это слова из песни. Если ты запасной, то за тобой никто не стоит, и ты тот, кто должен прикрывать спину своего друга или товарища по команде. Это что-то типа песни воина. И ничего, кроме того, что Шамар уже написал, мы не думаем.

Шамар будет продолжать бороться и помогать, чем сможет. В плане коммуникация с ребятами по команде все замечательно – никаких проблем. Он все с ними обсуждает. Он продолжит усердно работать. Руководство «Спартака» очень разумное и профессиональное», – сказал Портега.