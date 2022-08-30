Где смотреть «Саутгемптон» – «Челси»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 30 августа

«Саутгемптон» и «Челси» сыграют в 4-м туре АПЛ.
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- Игра состоится во вторник, 30 августа.
- Встреча пройдет на стадионе «Сент-Мэри».
- Начало – в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Саутгемптон – Челси
- Игру будет транслировать Setanta Sports 1Eurasia, BT Sport 2 HD, Eleven Sports 1 (PT), SuperSport Premier League .
Ставки на матч Саутгемптон – Челси
- Победа «Саутгемптона» – 5.80
- Ничья – 4.20
- Победа «Челси» – 1.60
Источник: «Бомбардир»