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  • Где смотреть «Пари НН» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 31 августа

Где смотреть «Пари НН» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 31 августа

31 августа 2022, 15:34

«Пари НН» и «Локомотив» сыграют в матче 1-го тура Кубка России.

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  • Игра состоится в среду, 31 августа.
  • Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.
  • Начало – в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН – Локомотив

Ставки на матч Пари НН – Локомотив

Коэффициенты:

  • Победа «Пари НН» – 3.90
  • Ничья – 3.70
  • Победа «Локомотива» – 1.96

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Трансляции Нижний Новгород Локомотив
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