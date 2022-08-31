Где смотреть «Пари НН» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 31 августа

«Пари НН» и «Локомотив» сыграют в матче 1-го тура Кубка России.
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- Игра состоится в среду, 31 августа.
- Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.
- Начало – в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН – Локомотив
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Пари НН – Локомотив
- Победа «Пари НН» – 3.90
- Ничья – 3.70
- Победа «Локомотива» – 1.96
Источник: «Бомбардир»