Слуцкий предположил, кому было выгодно уголовное дело Ларина

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уголовном деле экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.
— Верите ли вы, что это дело кому-то выгодно?
— Да. «Чертаново» — слишком большая школа, слишком много ярких воспитанников, часто их ставили в качестве положительного примера.
Завистники? Не могу об этом говорить. Это зашло на более высокий уровень, когда мы говорим о трансферах в РПЛ применимо к выходцам из «Чертаново».
- Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
- Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.
Источник: «Спорт-Экспресс»