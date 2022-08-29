Слуцкий предположил, кому было выгодно уголовное дело Ларина

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уголовном деле экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

— Верите ли вы, что это дело кому-то выгодно?

— Да. «Чертаново» — слишком большая школа, слишком много ярких воспитанников, часто их ставили в качестве положительного примера.

Завистники? Не могу об этом говорить. Это зашло на более высокий уровень, когда мы говорим о трансферах в РПЛ применимо к выходцам из «Чертаново».