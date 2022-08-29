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    Слуцкий предположил, кому было выгодно уголовное дело Ларина

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уголовном деле экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

    — Верите ли вы, что это дело кому-то выгодно?

    — Да. «Чертаново» — слишком большая школа, слишком много ярких воспитанников, часто их ставили в качестве положительного примера.

    Завистники? Не могу об этом говорить. Это зашло на более высокий уровень, когда мы говорим о трансферах в РПЛ применимо к выходцам из «Чертаново».

    • Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
    • Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      dragoff 1 час назад

      Кому? Кому-то... Офигенное предположение, просто идеально разложил))))))

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