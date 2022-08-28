Соболев: «На матче с «Факелом» было 20 тысяч зрителей. Такого, наверное, уже нигде не будет»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил атмосферу на матче седьмого тура РПЛ против «Факела» (4:1).
«Сказал еще перед игрой, если есть еще зрители, а их 20 тысяч – это очень круто. Классно, когда играешь при таком стадионе и 20 тысячах. Такого, наверно, уже нигде не будет», – сказал Соболев.
- Игрок, вероятно, имеет в виду, что из-за введения Fan ID посещаемость матчей упадет.
- Закон о Fan ID приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»