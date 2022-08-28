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    Соболев: «На матче с «Факелом» было 20 тысяч зрителей. Такого, наверное, уже нигде не будет»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил атмосферу на матче седьмого тура РПЛ против «Факела» (4:1).

    «Сказал еще перед игрой, если есть еще зрители, а их 20 тысяч – это очень круто. Классно, когда играешь при таком стадионе и 20 тысячах. Такого, наверно, уже нигде не будет», – сказал Соболев.

    • Игрок, вероятно, имеет в виду, что из-за введения Fan ID посещаемость матчей упадет.
    • Закон о Fan ID приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 08:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16905

      paracetamol 32 минуты назад

      В Питере 50 было, колхозник!

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