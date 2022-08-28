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    «Куда он все лез?». Хаджи раскритиковал Джикию за игру в атаке в матче с «Факелом»

    Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи раскритиковал защитника команды Георгия Джикию после матча седьмого тура РПЛ против «Факела» (4:1).

    «Что же касается гола в наши ворота, то, мое мнение, в том эпизоде был виноват Джикия. Куда он всe лез в атаку? Стой в защите – без тебя в нападении разберутся. Вот и получилось так, что ноги устали, а игрок опоздал», – сказал Хаджи.

    • «Спартак» уступал по ходу встречи.
    • Джикия – капитан «Спартака».
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9541

      R_a_i_n 2 часа назад

      Недавно смотрел обзор матча чемпионского сезона. Так вот, там Джикия худенький, а сейчас он кабан. Лишний вес явно.

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      Рейтинг: +127

      Крейсер 2 часа назад

      Ноги устали??? В первом тайме?
      А Хаджи-то знаток оказывается.

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      Рейтинг: +265

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      Джикии лавры Жиго покоя не дают, вот только Жиго активно подключаясь в нападение, голы забивал в отличие от кэпа

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      Рейтинг: +786

      Suvorov51 3 часа назад

      Джикия иногода такую хрень порит, что диву даёшься, да занимайся налаживанием обороны, это слабое место Спартака, но думаю ему подскажут там есть разумные тренера

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      Рейтинг: +7423

      Томик 3 часа назад

      Главное тут "бывший" и "администратор". А Джикия " действующий" и у него тренер есть, который и задачи поставит и оценит игру.Ладно Саша Мостовой мнение выскажкт... Администратор бывший куда лезет то? Где мнение водителя автобуса? Бывшего.

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