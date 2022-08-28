«Куда он все лез?». Хаджи раскритиковал Джикию за игру в атаке в матче с «Факелом»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи раскритиковал защитника команды Георгия Джикию после матча седьмого тура РПЛ против «Факела» (4:1).

«Что же касается гола в наши ворота, то, мое мнение, в том эпизоде был виноват Джикия. Куда он всe лез в атаку? Стой в защите – без тебя в нападении разберутся. Вот и получилось так, что ноги устали, а игрок опоздал», – сказал Хаджи.