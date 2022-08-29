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    Хлусевич отреагировал на недовольство «Факела» судейством в матче со «Спартаком»

    Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о работе арбитров в игре седьмого тура РПЛ против «Факела».

    В воронежском клубе судейство раскритиковали, назвав рефери «пидорасами».

    «Факел» остался недоволен судейством? Не могу говорить на эту тему, для этого есть ЭСК и КДК. Как взгляд со стороны – все было по делу», – заявил Хлусевич.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11444

      Алексей З 33 минуты назад

      Бомбардир, вам так интересно обсуждать кто кого назвал " ********* " ?
      Это нормально ?
      Я мерзавца назвал "животным" меня на неделю забанили.
      Объясните посетителям сайта, какие выражения у вас допускаются.
      С ********* и животным понятно, а как с петухами и зашкварами ?
      Ну раз вы смакуете мудака Божева, так наверно всё для себя решили.
      Просветите.

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      Рейтинг: +15089

      Fusballer 59 минут назад

      Общеизвестный факт, что питерские судьи любят Спартак и всегда подсуживают ему.

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