Хлусевич отреагировал на недовольство «Факела» судейством в матче со «Спартаком»

Бомбардир, вам так интересно обсуждать кто кого назвал " ********* " ?
Это нормально ?
Я мерзавца назвал "животным" меня на неделю забанили.
Объясните посетителям сайта, какие выражения у вас допускаются.
С ********* и животным понятно, а как с петухами и зашкварами ?
Ну раз вы смакуете мудака Божева, так наверно всё для себя решили.
Просветите.
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о работе арбитров в игре седьмого тура РПЛ против «Факела».
В воронежском клубе судейство раскритиковали, назвав рефери «пидорасами».
«Факел» остался недоволен судейством? Не могу говорить на эту тему, для этого есть ЭСК и КДК. Как взгляд со стороны – все было по делу», – заявил Хлусевич.
- «Спартак» разгромил «Факел» со счетом 4:1.
- Матч обслуживала бригада Артема Любимова.