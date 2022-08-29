Хлусевич отреагировал на недовольство «Факела» судейством в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о работе арбитров в игре седьмого тура РПЛ против «Факела».

В воронежском клубе судейство раскритиковали, назвав рефери «пидорасами».

«Факел» остался недоволен судейством? Не могу говорить на эту тему, для этого есть ЭСК и КДК. Как взгляд со стороны – все было по делу», – заявил Хлусевич.