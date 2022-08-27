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    «Пидорасы». Игрок «Факела» Божин – о судействе в матче со «Спартаком»

    Защитник «Факела» Сергей Божин остался недоволен судейством в матче седьмого тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

    «Просто, *** [блин], лучшее, *** [нафиг], судейство! Пидорасы, *** [блин]» – сказал Божин, уходя в раздевалку. Видео опубликовано в телеграм-канале «Обригадо, мистер».

    • Матч в поле обслуживал петербуржец Артем Любимов.
    • «Факел» вел в счете, но крупно проиграл.
    • Воронежцы идут в зоне переходных матчей, не имея в сезоне побед.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2022 23:16
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +19658

      derrik2000 37 минут назад

      Ну, нормальная реакция футболиста на НЕ нормальный, с его точки зрения, счёт.
      Тем более, что в концовке они счёт-то сравняли, а судьи не засчитали гол, как оказалось, из-за миллиметрового офсайда забившего этот гол игрока.
      Остальные из Факела так же думают о судье, просто Божин "высказал общее мнение". ))
      Что, спартаковцы после проигранных матчей по-другому думают и между собой говорят???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7405

      Томик 50 минут назад

      Я одного не понимаю, Сережа на полном серьёзе считал, что они должны выиграть были? Так, Серёжа, вы не доросли до того, чтобы вас судили как "Зенит". Ну или как с прошлого года "Динамо", например. Рано. А будешь бросаться неприличными словами ещё и дисквалификацию получишь. Почему вспомнил про "Динамо", кстати. Играл "Спартак" с "Динамо" лучше, чем с "Факелом", а "Динамо" играло хуже, чем "Факел", однако выиграть у "Динамо" не дали. Да не только выиграть, а даже отыграться. Потому что "подняли уровень единоборств". А вот сегодня "Динамо" посудили так же, как и соперников. В итоге вся команда в желтых. А так и должно быть. Ибо играют грязнее некуда ребята.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2729

      Play 1 час назад

      Интересно бы узнать, по каким эпизодам у него претензии. Матч во многом уникальный для нынешней РПЛ, ни одного пенальти или удаления. А по игре, так Факел ещё в первом тайме пять мог пропускать, где повезло в первом, не повезло во втором, команда явно недоукомплектована игроками уровня высшей лиги.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +64

      Фитоняшич 1 час назад

      А что было? Ну не арбитр Соболева в спину толкал половину матча.

      2
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      ...
      Рейтинг: +234

      gambler35 > Фитоняшич 1 час назад

      Да там разве что вратарь не валялся. Один смугленький сшиб судью, даже после этого 5 минут в центре поля валялся...

      0
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      Рейтинг: +25075

      JTherry > Фитоняшич 55 минут назад

      наоборот, Мартинс сбил Любимова (судью)...))

      2
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      Рейтинг: +7405

      Томик 1 час назад

      Мальчонка не научился сдерживать слёзы.

      0
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      Рейтинг: +2226

      Бриг 2 часа назад

      Там судьи, что ли пропускали мячи? Сокращать нужно ПЛ. Зачем там Факел и т.п.?

      3
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      Рейтинг: +234

      gambler35 > Бриг 1 час назад

      Ты матч то смотрел? Не знаю,как по ТВ , а на стадионе все видели, что все спорные решения были в пользу Спартака. А как время давал тянуть, каждые 3 минуты врачи выбегали...Трибуны зря скандировать не будут...

      0
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      ...
      Рейтинг: +7405

      Томик > gambler35 1 час назад

      Да на стадионе все под гипнозом. Что там можно увидеть? Ни повторов, ни крупных планов. НЕ СМЕШИТЕ!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9527

      R_a_i_n > gambler35 1 час назад

      Например? Какие спорные моменты судья свистел в пользу Спартака? Ну и по поводу тянуть время... Спартак два мяча забил в добавленное время. Так время не тянут.

      1
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      Рейтинг: +624

      3meeeD 2 часа назад

      Бомбардир.где стандарты
      ********

      1
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      Рейтинг: +624

      3meeeD > 3meeeD 2 часа назад

      Вот где звёздочки.меня зацензурили.а вам можно.
      Мерзкие вы люди

      2
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      Рейтинг: +5880

      Давид59 > 3meeeD 2 часа назад

      Они не мерзкие. Они боятся, что их прикроют. А ещё, что похуже, могут прийти и всю технику изъять и наручники одеть. Меня уже сто раз цензурили.

      0
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      ...
      Рейтинг: +205

      RdAMR10 > 3meeeD 1 час назад

      Могу предположить, ты писал от своего лица и по этому тебя зацензурили, а они цитировали слова сказанные другим человеком, так что можно сказать, что это и не они в адрес кого-либо

      0
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      Рейтинг: +5195

      Красногорск_Фан > 3meeeD 1 час назад

      Ты прав. Именно за это слово меня временно банили. Что дозволено юпитеру то не дозволено быку.

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      Рейтинг: +2138

      fakeid > 3meeeD 1 час назад

      говорят, тут слово ***** банят

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      Рейтинг: +2138

      fakeid > fakeid 1 час назад

      д в о й н ы е

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      Рейтинг: +2138

      fakeid > fakeid 1 час назад

      млять, в натуре банят. идиоты.

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