«Пидорасы». Игрок «Факела» Божин – о судействе в матче со «Спартаком»

Ну, нормальная реакция футболиста на НЕ нормальный, с его точки зрения, счёт.
Тем более, что в концовке они счёт-то сравняли, а судьи не засчитали гол, как оказалось, из-за миллиметрового офсайда забившего этот гол игрока.
Остальные из Факела так же думают о судье, просто Божин "высказал общее мнение". ))
Что, спартаковцы после проигранных матчей по-другому думают и между собой говорят???
Защитник «Факела» Сергей Божин остался недоволен судейством в матче седьмого тура РПЛ против «Спартака» (1:4).
«Просто, *** [блин], лучшее, *** [нафиг], судейство! Пидорасы, *** [блин]» – сказал Божин, уходя в раздевалку. Видео опубликовано в телеграм-канале «Обригадо, мистер».
- Матч в поле обслуживал петербуржец Артем Любимов.
- «Факел» вел в счете, но крупно проиграл.
- Воронежцы идут в зоне переходных матчей, не имея в сезоне побед.