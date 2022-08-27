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  • После провального старта в АПЛ Клопп пообещал, что «Ливерпуль» реабилитируется в матче с «Борнмутом». Итог – крупнейшая победа в истории АПЛ

После провального старта в АПЛ Клопп пообещал, что «Ливерпуль» реабилитируется в матче с «Борнмутом». Итог – крупнейшая победа в истории АПЛ

27 августа 2022, 19:05
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В этом сезоне «Ливерпуль» выдал худший старт в АПЛ при Юргене Клоппе:

  • Ничья с «Фулхэмом» 2:2;
  • Ничья с «Кристал Пэлас» 1:1;
  • Поражение от коматозного «Манчестер Юнайтед» 1:2;
  • Клуб занимал 16-е место после трех матчей;
  • По статистике, «Ливерпуль» никогда не начинал так плохо при Клоппе.

После матча с «МЮ» Юрген Клопп говорил: «У нас непростая ситуация с точки зрения травм. У нас на этой неделе было доступно 14-15 игроков, и теперь нужно проследить за тем, чтобы и они не получили повреждений. Мы должны были выигрывать. Знаю, что это звучит глупо, но мне так показалось. Меня беспокоит наша ситуация, но как есть – так есть».

Журналисты, которые крутятся рядом с «Ливерпулем», говорили, что перед четвертым туром «Ливерпуль» особенно жестко работал на тренировках. Информация от The Guardian: футболисты были настолько злыми после провального старта, что не осторожничали во время единоборств – периодически это приводило к микростычкам. За два дня до матча у Клоппа спросили, как команда чувствует себя перед этой встречей. Его ответ:

«Мы должны признать, что в конце концов мы были недостаточно хороши. Поэтому и проиграли. У меня не так много аргументов, потому что мы уступили. В другой день, имея больше уверенности, мы могли изменить ситуацию.

Чтобы играть в тот футбол, в который мы можем играть, мы должны бороться. В субботу будет хороший домашний матч, «Энфилд» должен быть потрясающим. Мы должны зажечь огонь и задать темп».

«Ливерпуль» сдержал обещание, данное Клоппом: «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» со счетом 9:0.

Несколько фактов вокруг встречи:

• Это повторение самой крупной победы в истории Премьер-лиги. С таким же счетом «Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Саутгемптон» в 2021-м, «Лестер»«Саутгемптон» в 2019-м, доставалось «Ипспвичу» от «МЮ» в 1995 году.

• Забавно, но главная звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах набрал 0 очков по «гол+пас».

«Ливерпуль» впервые в истории АПЛ забил пять мячей в первом тайме.

Роберто Фирмино забил 100-й мяч за «Ливерпуль». У него два гола и три ассиста в этой встрече.

• Харви Эллиотт забил дебютный мяч в Премьер-лиге.

Текст: Илья Егоров

Фото: соцсети «Ливерпуля»

Источник: Бомбардир
Англия
Комментарии (4)
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DeStar
1661618201
это где там МЮ в 2021 лестер 9-0 обыгрывал?) мю саутгемптон обыгрывал 9-0 тогда
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Sedoi_Goblin
1661619952
Шеф дает нам шанс реабилитироваться))) Воспользовались)))
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BRO_football
1661628535
А смысл? 9:0 над Борнмутом это всего лишь +3 очка в таблицы и улучшение разницы забитых и пропущенных мячей. Упущенные очки в первых трёх матчах могут сказаться на попадание в зону Лиги чемпионов в конце сезона. Радоваться рано, надо смотреть как Ливерпуль будет играть дальше
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