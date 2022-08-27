После провального старта в АПЛ Клопп пообещал, что «Ливерпуль» реабилитируется в матче с «Борнмутом». Итог – крупнейшая победа в истории АПЛ

В этом сезоне «Ливерпуль» выдал худший старт в АПЛ при Юргене Клоппе:
- Ничья с «Фулхэмом» 2:2;
- Ничья с «Кристал Пэлас» 1:1;
- Поражение от коматозного «Манчестер Юнайтед» 1:2;
- Клуб занимал 16-е место после трех матчей;
- По статистике, «Ливерпуль» никогда не начинал так плохо при Клоппе.
После матча с «МЮ» Юрген Клопп говорил: «У нас непростая ситуация с точки зрения травм. У нас на этой неделе было доступно 14-15 игроков, и теперь нужно проследить за тем, чтобы и они не получили повреждений. Мы должны были выигрывать. Знаю, что это звучит глупо, но мне так показалось. Меня беспокоит наша ситуация, но как есть – так есть».
Журналисты, которые крутятся рядом с «Ливерпулем», говорили, что перед четвертым туром «Ливерпуль» особенно жестко работал на тренировках. Информация от The Guardian: футболисты были настолько злыми после провального старта, что не осторожничали во время единоборств – периодически это приводило к микростычкам. За два дня до матча у Клоппа спросили, как команда чувствует себя перед этой встречей. Его ответ:
«Мы должны признать, что в конце концов мы были недостаточно хороши. Поэтому и проиграли. У меня не так много аргументов, потому что мы уступили. В другой день, имея больше уверенности, мы могли изменить ситуацию.
Чтобы играть в тот футбол, в который мы можем играть, мы должны бороться. В субботу будет хороший домашний матч, «Энфилд» должен быть потрясающим. Мы должны зажечь огонь и задать темп».
«Ливерпуль» сдержал обещание, данное Клоппом: «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» со счетом 9:0.
Несколько фактов вокруг встречи:
• Это повторение самой крупной победы в истории Премьер-лиги. С таким же счетом «Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Саутгемптон» в 2021-м, «Лестер» – «Саутгемптон» в 2019-м, доставалось «Ипспвичу» от «МЮ» в 1995 году.
• Забавно, но главная звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах набрал 0 очков по «гол+пас».
• «Ливерпуль» впервые в истории АПЛ забил пять мячей в первом тайме.
• Роберто Фирмино забил 100-й мяч за «Ливерпуль». У него два гола и три ассиста в этой встрече.
• Харви Эллиотт забил дебютный мяч в Премьер-лиге.
Текст: Илья Егоров
Фото: соцсети «Ливерпуля»