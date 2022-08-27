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    После провального старта в АПЛ Клопп пообещал, что «Ливерпуль» реабилитируется в матче с «Борнмутом». Итог – крупнейшая победа в истории АПЛ

    В этом сезоне «Ливерпуль» выдал худший старт в АПЛ при Юргене Клоппе:

    • Ничья с «Фулхэмом» 2:2;
    • Ничья с «Кристал Пэлас» 1:1;
    • Поражение от коматозного «Манчестер Юнайтед» 1:2;
    • Клуб занимал 16-е место после трех матчей;
    • По статистике, «Ливерпуль» никогда не начинал так плохо при Клоппе.

    После матча с «МЮ» Юрген Клопп говорил: «У нас непростая ситуация с точки зрения травм. У нас на этой неделе было доступно 14-15 игроков, и теперь нужно проследить за тем, чтобы и они не получили повреждений. Мы должны были выигрывать. Знаю, что это звучит глупо, но мне так показалось. Меня беспокоит наша ситуация, но как есть – так есть».

    Журналисты, которые крутятся рядом с «Ливерпулем», говорили, что перед четвертым туром «Ливерпуль» особенно жестко работал на тренировках. Информация от The Guardian: футболисты были настолько злыми после провального старта, что не осторожничали во время единоборств – периодически это приводило к микростычкам. За два дня до матча у Клоппа спросили, как команда чувствует себя перед этой встречей. Его ответ:

    «Мы должны признать, что в конце концов мы были недостаточно хороши. Поэтому и проиграли. У меня не так много аргументов, потому что мы уступили. В другой день, имея больше уверенности, мы могли изменить ситуацию.

    Чтобы играть в тот футбол, в который мы можем играть, мы должны бороться. В субботу будет хороший домашний матч, «Энфилд» должен быть потрясающим. Мы должны зажечь огонь и задать темп».

    «Ливерпуль» сдержал обещание, данное Клоппом: «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» со счетом 9:0.

    Несколько фактов вокруг встречи:

    • Это повторение самой крупной победы в истории Премьер-лиги. С таким же счетом «Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Саутгемптон» в 2021-м, «Лестер»«Саутгемптон» в 2019-м, доставалось «Ипспвичу» от «МЮ» в 1995 году.

    • Забавно, но главная звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах набрал 0 очков по «гол+пас».

    «Ливерпуль» впервые в истории АПЛ забил пять мячей в первом тайме.

    Роберто Фирмино забил 100-й мяч за «Ливерпуль». У него два гола и три ассиста в этой встрече.

    • Харви Эллиотт забил дебютный мяч в Премьер-лиге.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: соцсети «Ливерпуля»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 19:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -41

      Житель планетв Земля 1 час назад

      Какой то там Борнмут обыграли, а понтов то.

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      Рейтинг: +1379

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Шеф дает нам шанс реабилитироваться))) Воспользовались)))

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      Рейтинг: +12004

      DeStar 1 час назад

      это где там МЮ в 2021 лестер 9-0 обыгрывал?)
      мю саутгемптон обыгрывал 9-0 тогда

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