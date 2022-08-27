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    АПЛ. «Ливерпуль» забил 9 «Борнмуту», хет-трик Холанда помог «Сити» уйти с 0:2 на 4:2 в матче с «Пэлас», «Челси» в меньшинстве победил «Лестер»

    «Ливерпуль» в четвертом туре АПЛ забил девять безответных голов «Борнмуту». Это первая победа ливерпулцьев в сезоне.

    «Кристал Пэлас» вел 2:0 против «Манчестер Сити», но уступил. Лондонцев тренирует Патрик Виейра, ранее выступавший за «Сити».

    Первым хет-триком в АПЛ отметился форвард «Сити» Эрлинг Холанд.

    Меньшинство не помешало «Челси» победить дома «Лестер». Дубль сделал летний новичок Рахим Стерлинг.

    Англия. АПЛ. 4-й тур

    Ливерпуль – Борнмут – 9:0 (5:0)

    Голы: 1:0 – Диас, 3; 2:0 – Эллиот, 6; 3:0 – Трент, 28; 4:0 – Фирмино, 31; 5:0 – ван Дейк, 45; 6:0– Мефам, 46 (в свои ворота); 7:0 – Фирмино, 63; 8:0 – Карвалью, 80; 9:0 – Диас, 85.

    Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 4:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Стоунз, 4 (в свои ворота); 0:2 – Андерсен, 21; 1:2 – Силва, 53; 2:2 – Холанд, 62; 3:2 – Холанд, 70; 4:2 – Холанд, 81.

    Челси – Лестер – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 47; 2:0 – Стерлинг, 63; 2:1 – Барнс, 67.

    Удаления: Галлахер, 28 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2136

      fakeid 2 часа назад

      точно не переодетые спартачи играли под видом борнмута? а, впрочем, нет, у них железобетонное алиби, они сейчас в воронеже пытаются отскочить))

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      Рейтинг: +7870

      vladik12 2 часа назад

      Это просто жара, а не матчи!

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