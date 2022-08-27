АПЛ. «Ливерпуль» забил 9 «Борнмуту», хет-трик Холанда помог «Сити» уйти с 0:2 на 4:2 в матче с «Пэлас», «Челси» в меньшинстве победил «Лестер»

«Ливерпуль» в четвертом туре АПЛ забил девять безответных голов «Борнмуту». Это первая победа ливерпулцьев в сезоне.

«Кристал Пэлас» вел 2:0 против «Манчестер Сити», но уступил. Лондонцев тренирует Патрик Виейра, ранее выступавший за «Сити».

Первым хет-триком в АПЛ отметился форвард «Сити» Эрлинг Холанд.

Меньшинство не помешало «Челси» победить дома «Лестер». Дубль сделал летний новичок Рахим Стерлинг.

Англия. АПЛ. 4-й тур

Ливерпуль – Борнмут – 9:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Диас, 3; 2:0 – Эллиот, 6; 3:0 – Трент, 28; 4:0 – Фирмино, 31; 5:0 – ван Дейк, 45; 6:0– Мефам, 46 (в свои ворота); 7:0 – Фирмино, 63; 8:0 – Карвалью, 80; 9:0 – Диас, 85.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 4:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Стоунз, 4 (в свои ворота); 0:2 – Андерсен, 21; 1:2 – Силва, 53; 2:2 – Холанд, 62; 3:2 – Холанд, 70; 4:2 – Холанд, 81.

Челси – Лестер – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 47; 2:0 – Стерлинг, 63; 2:1 – Барнс, 67.

Удаления: Галлахер, 28 (вторая ж.к.) – нет.

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