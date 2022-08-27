РФС назначил судей на игры первого тура Пути РПЛ в Кубке России

Стало известно, какие арбитры на следующей неделе обслужат матчи Кубка России с участием клубов РПЛ.
30 августа, вторник
«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Игорь Панин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.
31 августа, среда
«Химки» – «Краснодар»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.
«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Образко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мартынов.
«Зенит» – «Факел»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Хамид Талаев; резервный судья – Иван Абросимов; инспектор – Игорь Синер.
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Сергей Каруненко; резервный судья – Александр Машлякевич; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Ростов» – «Динамо»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Максим Ковалeв, Игорь Князев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Чеботарeв.
«Урал» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Антон Кобзев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Торпедо» – ЦСКА: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Сергей Куликов; инспектор – Александр Колобаев.