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    РФС назначил судей на игры первого тура Пути РПЛ в Кубке России

    Стало известно, какие арбитры на следующей неделе обслужат матчи Кубка России с участием клубов РПЛ.

    30 августа, вторник

    «Спартак»«Крылья Советов»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Игорь Панин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

    31 августа, среда

    «Химки»«Краснодар»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.

    «Пари НН»«Локомотив»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Образко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Зенит»«Факел»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Хамид Талаев; резервный судья – Иван Абросимов; инспектор – Игорь Синер.

    «Ахмат»«Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Сергей Каруненко; резервный судья – Александр Машлякевич; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Ростов»«Динамо»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Максим Ковалeв, Игорь Князев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Чеботарeв.

    «Урал»«Сочи»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Антон Кобзев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Торпедо» – ЦСКА: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Сергей Куликов; инспектор – Александр Колобаев.

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    Источник: сайт РФС

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