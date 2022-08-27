«Такой игрок не остался бы без клуба». Черчесов – о Дзюбе

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о решении нападающего Артема Дзюбы продолжить карьеру в Турции.

Россиянин подписал контракт с «Адана Демирспором» по схеме «1+1».

Форвард забил в дебютном матче за новую команду в день своего 34-летия.

«Такой игрок не остался бы без клуба. Ему тоже хотелось бы побыстрее команду найти. Месяц тренироваться в одиночку – непросто.

Здорово, что Артeм забил в первом же матче, подтвердил свой уровень. Рад за него.

У него был день рождения, утром я поздравил его с праздником, а вечером – с забитым голом. Всe здорово.

Я рад, что наши игроки находят своe место в европейских чемпионатах», – заявил Черчесов.