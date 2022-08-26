Игроки «Сочи» перед матчем с «Химками» поддержали травмированного Ангбана

В эти минуты идет матч седьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Химками».
Хозяева вышли на игру в майках в поддержку своего партнера Викторьена Ангбана. Он выбыл на несколько месяцев.
«Витя, мы с тобой.
11 футболок и бесконечное количество сердец в поддержку Ангбана перед игрой», – написал клуб.
- Ангбан выступает за «Сочи» с июля 2021 года.
- В этом сезоне ивуариец провел все 6 матчей, отыграв 446 минут.
- У 25-летнего футболиста диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Источник: телеграм-канал «Сочи»