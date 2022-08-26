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    Игроки «Сочи» перед матчем с «Химками» поддержали травмированного Ангбана

    В эти минуты идет матч седьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Химками».

    Хозяева вышли на игру в майках в поддержку своего партнера Викторьена Ангбана. Он выбыл на несколько месяцев.

    «Витя, мы с тобой.

    11 футболок и бесконечное количество сердец в поддержку Ангбана перед игрой», – написал клуб.

    • Ангбан выступает за «Сочи» с июля 2021 года.
    • В этом сезоне ивуариец провел все 6 матчей, отыграв 446 минут.
    • У 25-летнего футболиста диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.

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    Источник: телеграм-канал «Сочи»

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