Игроки «Сочи» перед матчем с «Химками» поддержали травмированного Ангбана

В эти минуты идет матч седьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Химками».

Хозяева вышли на игру в майках в поддержку своего партнера Викторьена Ангбана. Он выбыл на несколько месяцев.

«Витя, мы с тобой.

11 футболок и бесконечное количество сердец в поддержку Ангбана перед игрой», – написал клуб.