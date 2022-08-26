Президент РПЛ Алаев ответил, болеет ли он за какую-либо команду

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в российском футболе болеет не за клубы, а за персоналии.
– А вы чей болельщик?
– Ничей. Я поддерживаю отдельных людей: руководителей, футболистов.
– Так всегда было?
– Не всегда (смеется).
– Почему вы в детстве болели за «Спартак»?
– Кто вам сказал? Я болел за «Спартак» Романцева, «Локомотив» Сeмина.
Сейчас мне импонирует «Краснодар» – нельзя не симпатизировать, когда на поле выходят дети из академии.
Но у меня нет ни одного шарфа или футболки клуба РПЛ.
- Алаева избрали главой российской Премьер-лиги 16 августа.
- Срок полномочий – 5 лет.
- Он сменил на этом посту Ашота Хачатурянца.
Источник: «Чемпионат»