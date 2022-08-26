Президент РПЛ Алаев ответил, болеет ли он за какую-либо команду

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в российском футболе болеет не за клубы, а за персоналии.

– А вы чей болельщик?

– Ничей. Я поддерживаю отдельных людей: руководителей, футболистов.

– Так всегда было?

– Не всегда (смеется).

– Почему вы в детстве болели за «Спартак»?

– Кто вам сказал? Я болел за «Спартак» Романцева, «Локомотив» Сeмина.

Сейчас мне импонирует «Краснодар» – нельзя не симпатизировать, когда на поле выходят дети из академии.

Но у меня нет ни одного шарфа или футболки клуба РПЛ.