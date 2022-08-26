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    Президент РПЛ Алаев ответил, болеет ли он за какую-либо команду

    Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в российском футболе болеет не за клубы, а за персоналии.

    – А вы чей болельщик?

    – Ничей. Я поддерживаю отдельных людей: руководителей, футболистов.

    – Так всегда было?

    – Не всегда (смеется).

    – Почему вы в детстве болели за «Спартак»?

    – Кто вам сказал? Я болел за «Спартак» Романцева, «Локомотив» Сeмина.

    Сейчас мне импонирует «Краснодар» – нельзя не симпатизировать, когда на поле выходят дети из академии.

    Но у меня нет ни одного шарфа или футболки клуба РПЛ.

    • Алаева избрали главой российской Премьер-лиги 16 августа.
    • Срок полномочий – 5 лет.
    • Он сменил на этом посту Ашота Хачатурянца.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15282

      NewLife 1 час назад

      Конечно болеет за Газпром.

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