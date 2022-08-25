В «Спартаке» прокомментировали запрет символики клуба на стадионе «Факела»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал запрет болельщикам на проход на гостевой матч с «Факелом» с атрибутикой московского клуба.

«Считаем требование «Факела», выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. Направим соответствующее письмо в Лигу и воронежский клуб.

У «Спартака» много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе.

Согласно федеральным Правилам поведения зрителей, болельщики вправе проносить на стадион личные вещи, не запрещeнные к проносу этими правилами.

Исходя из регламента РПЛ, атрибутика (в частности – шарфы) к средствам поддержки не относится, а значит не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования», – говорится в заявлении клуба.