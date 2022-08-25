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    В «Спартаке» прокомментировали запрет символики клуба на стадионе «Факела»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал запрет болельщикам на проход на гостевой матч с «Факелом» с атрибутикой московского клуба.

    «Считаем требование «Факела», выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. Направим соответствующее письмо в Лигу и воронежский клуб.

    У «Спартака» много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе.

    Согласно федеральным Правилам поведения зрителей, болельщики вправе проносить на стадион личные вещи, не запрещeнные к проносу этими правилами.

    Исходя из регламента РПЛ, атрибутика (в частности – шарфы) к средствам поддержки не относится, а значит не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25557

      vladimir-7 4 минуты назад

      Болельщиков спартака будут пускать на воронежский стадион, только в маске
      поросят, а с шарфом нельзя, могут задушить друг друга.

      0
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      Рейтинг: +5167

      Беспонтий 16 минут назад

      неожиданная оплеуха вызвала невразумительные панические отклики в пресс службе
      "фсеяфсейруси"

      1
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      Рейтинг: +14967

      Fusballer 18 минут назад

      Да надо всё просто сделать - разгромить Факел и буй с ними дальше.

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