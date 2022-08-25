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  • В «Спартаке» прокомментировали запрет символики клуба на стадионе «Факела»

В «Спартаке» прокомментировали запрет символики клуба на стадионе «Факела»

25 августа 2022, 12:33
20

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал запрет болельщикам на проход на гостевой матч с «Факелом» с атрибутикой московского клуба.

«Считаем требование «Факела», выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. Направим соответствующее письмо в Лигу и воронежский клуб.

У «Спартака» много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе.

Согласно федеральным Правилам поведения зрителей, болельщики вправе проносить на стадион личные вещи, не запрещeнные к проносу этими правилами.

Исходя из регламента РПЛ, атрибутика (в частности – шарфы) к средствам поддержки не относится, а значит не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования», – говорится в заявлении клуба.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Спартак Факел
Комментарии (20)
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Fusballer
1661420292
Да надо всё просто сделать - разгромить Факел и буй с ними дальше.
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Беспонтий
1661420459
неожиданная оплеуха вызвала невразумительные панические отклики в пресс службе "фсеяфсейруси"
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vladimir-7
1661421156
Болельщиков спартака будут пускать на воронежский стадион, только в маске поросят, а с шарфом нельзя, могут задушить друг друга.
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ilichkadr
1661422492
Вот и весь визг о любви к "народной" команде в других регионах, окромя Тарасовки. P.S. Ну, Вася держись! Тебе не простят рекламные свинари подобный выкидыш.
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