Караваев рассказал, почему «Зениту» тяжело играть с аутсайдерами

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о предстоящем матче с «Уралом».

— «Урал» занимает одно из последних мест, как и «Торпедо». Почему «Зениту» так тяжело даются матчи с аутсайдерами?

— Соперники обороняются большим количеством футболистов. Из-за этого тяжелее вскрыть оборону. Вообще — со всеми тяжело играть. [Что касается аутсайдеров], то так как им нужны очки, нужно выбираться — обороняются большим количеством футболистов.

—Продолжая эту тему, помимо того, что так сложно складывался матч с «Торпедо», в этом сезоне «Зениту» также непросто в выездных играх. С чем это связываете?

— Выездные матчи всегда сложно проходят. Естественно, при своих болельщиках легче играть, но, мне кажется, не все так плохо