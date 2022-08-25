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  • Караваев рассказал, почему «Зениту» тяжело играть с аутсайдерами

Караваев рассказал, почему «Зениту» тяжело играть с аутсайдерами

25 августа 2022, 10:59

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о предстоящем матче с «Уралом».

«Урал» занимает одно из последних мест, как и «Торпедо». Почему «Зениту» так тяжело даются матчи с аутсайдерами?

— Соперники обороняются большим количеством футболистов. Из-за этого тяжелее вскрыть оборону. Вообще — со всеми тяжело играть. [Что касается аутсайдеров], то так как им нужны очки, нужно выбираться — обороняются большим количеством футболистов.

—Продолжая эту тему, помимо того, что так сложно складывался матч с «Торпедо», в этом сезоне «Зениту» также непросто в выездных играх. С чем это связываете?

— Выездные матчи всегда сложно проходят. Естественно, при своих болельщиках легче играть, но, мне кажется, не все так плохо

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Матч с «Уралом» состоится 28 августа в Екатеринбурге.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
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