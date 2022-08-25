Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Караваев рассказал, почему «Зениту» тяжело играть с аутсайдерами

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о предстоящем матче с «Уралом».

    «Урал» занимает одно из последних мест, как и «Торпедо». Почему «Зениту» так тяжело даются матчи с аутсайдерами?

    — Соперники обороняются большим количеством футболистов. Из-за этого тяжелее вскрыть оборону. Вообще — со всеми тяжело играть. [Что касается аутсайдеров], то так как им нужны очки, нужно выбираться — обороняются большим количеством футболистов.

    —Продолжая эту тему, помимо того, что так сложно складывался матч с «Торпедо», в этом сезоне «Зениту» также непросто в выездных играх. С чем это связываете?

    — Выездные матчи всегда сложно проходят. Естественно, при своих болельщиках легче играть, но, мне кажется, не все так плохо

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Матч с «Уралом» состоится 28 августа в Екатеринбурге.

    Новости по теме
    «Зенит» предложил 20 миллионов за защитника сборной Венгрии 6
    Семак назвал футболистов «Зенита», которые пропустят матч с «Уралом»
    Семак прокомментировал переход Шайхтдинова из «Спартака» в «Зенит»
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +292

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Против Зенита все ставят автобус. А кто играет в открытую получает в авоську то 5, то 7 банок. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11