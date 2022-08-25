Геркус: «Фанаты «Торпедо» – героические люди»

Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о болельщиках московской команды.

– Фанатское движение «Торпедо» оказывало серьезное давление на руководство клуба, даже когда команда играла во второй лиге. Каким видится вам механизм взаимодействия с лидерами фан-групп?

– Не могу сказать, что глубоко вовлечен в эту историю. Сейчас стараюсь узнать как можно больше и познакомиться с болельщиками поближе.

Это героические, без сомнения, люди, которые не оставляли родной клуб на протяжении десятилетий, когда «Торпедо» барахталось в низших эшелонах.

Полные антиподы «глорихантерам». У меня лично их история вызывает огромное уважение. Античная драма, если хотите. Одиссея.