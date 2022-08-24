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Агент: «Фенербахче» делал предложение по Дзюбе еще зимой»

24 августа 2022, 23:06

Нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба мог оказаться в «Фенербахче». Об этом рассказал агент игрока Леонид Гольдман.

«О возможном продолжении карьеры Дзюбы в Турции заговорили почти сразу после его ухода из «Зенита»? Тогда речь шла о «Фенербахче». Еще зимой «Фенер» вышел на нас, был конкретный оффер. Но тогда Артeм решил отложить вопрос о будущем в «Зените» и сосредоточиться на том, чтобы помочь команде оформить новое чемпионство. Турецкому клубу предложили вернуться к этому вопросу летом.

Они согласились. Когда Дзюба ближе к концу сезона всe же решил, что хочет попробовать силы за границей, «Фенер» дал понять: они всe ещe заинтересованы. Но тут начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего, когда речь идет о переговорах. Еще зимой они вышли на нас на флажке заявочного окна на еврокубковую весну. А в начале лета они совсем не торопились — большинство трансферов турки заключают ближе к середине-концу августа.

Постоянно брали паузу. Сначала чтобы определиться с тренером: оставить местного специалиста или позвать иностранца. Пригласили Жорже Жезуша — и снова пауза: теперь ему нужно было изучить состав и понять, кто не подходит. Тогда мы поняли: нужно параллельно искать другие варианты. Тем более, что Жезуш известен как сторонник привлечения португалоговорящих игроков. Я начал искать альтернативы, плюс нам поступило несколько предложений — одно из них было от «Аданы», – сказал Гольдман.

  • Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором» по схеме «1+1».
  • До этого игрок провел 7 сезонов за «Зенит».
  • Дзюба забил в дебютном матче за «Адана Демирспор» «Фенербахче».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Адана Демирспор Фенербахче Дзюба Артем
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