Агент: «Фенербахче» делал предложение по Дзюбе еще зимой»

Нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба мог оказаться в «Фенербахче». Об этом рассказал агент игрока Леонид Гольдман.

«О возможном продолжении карьеры Дзюбы в Турции заговорили почти сразу после его ухода из «Зенита»? Тогда речь шла о «Фенербахче». Еще зимой «Фенер» вышел на нас, был конкретный оффер. Но тогда Артeм решил отложить вопрос о будущем в «Зените» и сосредоточиться на том, чтобы помочь команде оформить новое чемпионство. Турецкому клубу предложили вернуться к этому вопросу летом.

Они согласились. Когда Дзюба ближе к концу сезона всe же решил, что хочет попробовать силы за границей, «Фенер» дал понять: они всe ещe заинтересованы. Но тут начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего, когда речь идет о переговорах. Еще зимой они вышли на нас на флажке заявочного окна на еврокубковую весну. А в начале лета они совсем не торопились — большинство трансферов турки заключают ближе к середине-концу августа.

Постоянно брали паузу. Сначала чтобы определиться с тренером: оставить местного специалиста или позвать иностранца. Пригласили Жорже Жезуша — и снова пауза: теперь ему нужно было изучить состав и понять, кто не подходит. Тогда мы поняли: нужно параллельно искать другие варианты. Тем более, что Жезуш известен как сторонник привлечения португалоговорящих игроков. Я начал искать альтернативы, плюс нам поступило несколько предложений — одно из них было от «Аданы», – сказал Гольдман.