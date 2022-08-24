Бышовец: «Включение крымских клубов пойдет на пользу нашему футболу»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец одобрил включение в состав РФС крымских команд.

– Я убежден, что нужно включать крымские клубы в состав участников ФНЛ. Надо популяризировать футбол Крыма. На моей памяти была «Таврия». Было очень много выдающихся крымских футболистов, например, братья Кузнецовы. В принятии крымских команд в состав участников ФНЛ есть необходимость. Правильное решение – разрешить крымским командам участвовать в российских футбольных турнирах. Это пойдет на пользу российскому футболу.

– А как же заявления ФИФА и УЕФА о том, что если крымские клубы будут участвовать в турнирах под эгидой РФС последуют серьезные санкции к российскому футболу?

– Принятый ранее закон ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных из международных турниров уже является санкциями.