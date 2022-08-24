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    Бышовец: «Включение крымских клубов пойдет на пользу нашему футболу»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец одобрил включение в состав РФС крымских команд.

    – Я убежден, что нужно включать крымские клубы в состав участников ФНЛ. Надо популяризировать футбол Крыма. На моей памяти была «Таврия». Было очень много выдающихся крымских футболистов, например, братья Кузнецовы. В принятии крымских команд в состав участников ФНЛ есть необходимость. Правильное решение – разрешить крымским командам участвовать в российских футбольных турнирах. Это пойдет на пользу российскому футболу.

    – А как же заявления ФИФА и УЕФА о том, что если крымские клубы будут участвовать в турнирах под эгидой РФС последуют серьезные санкции к российскому футболу?

    – Принятый ранее закон ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных из международных турниров уже является санкциями.

    • Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
    • Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.
    • УЕФА ранее выступил против включения Крыма в состав РФС.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5872

      Давид59 2 минуты назад

      Куда так спешить? Ещё не понятно что ждёт нас через месяц-другой.

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