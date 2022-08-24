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    Геркус: «За «Торпедо» должны болеть миллионы»

    Президент «Торпедо» Илья Геркус пожаловался на недостаток фанатской базы.

    — Чем привлек вас проект «Торпедо»?

    — Две вещи выделил сразу, они до сих пор впечатляют: клубный бренд и Лужники. «Торпедо» очень мощный, традиционный, очень подлинный или как сейчас говорят «трушный» бренд. Клуб московских рабочих. Автозаводцы — это круто звучит. Этот бренд можно и нужно развивать в среде нынешнего поколения. Мощные стильные визуалы, невероятной красоты и силы традиционная «Т» — «ласточка», я почувствовал в этом всем просто колоссальный потенциал, за «Торпедо» должны болеть миллионы. И у него точно есть будущее.

    И Лужники, конечно. Прекрасная, реконструированная, удобная, и в то же время колоссальная арена. Один из лучших стадионов мира. Возможность же играть на главном стадионе страны открывает огромные перспективы.

    • Геркус принял клуб на прошлой неделе.
    • «Торпедо» идет в зоне вылета РПЛ.
    • «Локомотив» при президенте Геркусе брал РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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