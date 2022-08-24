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Геркус: «За «Торпедо» должны болеть миллионы»

24 августа 2022, 19:32
2

Президент «Торпедо» Илья Геркус пожаловался на недостаток фанатской базы.

— Чем привлек вас проект «Торпедо»?

— Две вещи выделил сразу, они до сих пор впечатляют: клубный бренд и Лужники. «Торпедо» очень мощный, традиционный, очень подлинный или как сейчас говорят «трушный» бренд. Клуб московских рабочих. Автозаводцы — это круто звучит. Этот бренд можно и нужно развивать в среде нынешнего поколения. Мощные стильные визуалы, невероятной красоты и силы традиционная «Т» — «ласточка», я почувствовал в этом всем просто колоссальный потенциал, за «Торпедо» должны болеть миллионы. И у него точно есть будущее.

И Лужники, конечно. Прекрасная, реконструированная, удобная, и в то же время колоссальная арена. Один из лучших стадионов мира. Возможность же играть на главном стадионе страны открывает огромные перспективы.

  • Геркус принял клуб на прошлой неделе.
  • «Торпедо» идет в зоне вылета РПЛ.
  • «Локомотив» при президенте Геркусе брал РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Геркус Илья
Комментарии (2)
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Красногорск_Фан
1661360633
Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы. Сколько же нужно денег на... это... телеграммы? — Смешная цифра, — сказал Остап, — сто рублей (с)
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Vitaga
1661372020
Торпедо - клуб с давней богатой историей. со своими традициями. как завод захирел так клуб и покатился вниз. на самом деле в Москве это был один из самых именитых клубов - на уровне Спартака ЦСКА и Динамо. Локомотив всегда называли 5 колесом и он путешествовал туда-сюда в пердив-вышка. хотелось бы возрождения Торпедо хотя говорят что к прежнему клубу этот никакого отношения не имеет. странно как то
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