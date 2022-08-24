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    Мешков – судья матча «Ростов» – ЦСКА и другие назначения на седьмой тур

    РФС опубликовал назначения арбитров на седьмой тур РПЛ.

    26 августа (пятница)

    «Сочи» – «Химки»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Эдуард Малый.

    27 августа (суббота)

    «Пари НН» – «Динамо»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Факел»«Спартак»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гончар.

    «Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мацюра.

    28 августа (воскресенье)

    «Урал» – «Зенит»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Юрий Чеботарев.

    «Локомотив» – «Оренбург»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Виктор Кулагин.

    «Торпедо» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Андрей Образко; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Французов.

    «Ростов» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников.

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    Источник: РФС

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